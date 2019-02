Nájdeme vôbec za Škrtela náhradu? Ďurica o tom pochybuje

O rozhodnutí bývalých spoluhráčov netušil.

26. feb 2019 o 12:19 SITA

PRAHA. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Ján Ďurica priznal, že bol zaskočený z informácie o ukončení kariéry v národnom mužstve v podaní trojice Martin Škrtel, Tomáš Hubočan a Adam Nemec.

Tí sa tak definitívne rozhodli minulý piatok, čo prezentovali prostredníctvom oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

"Keď som bol ešte v reprezentácii, robili si zo mňa srandu, že skončia skôr a že ja to potiahnem do štyridsiatky. Ale dýchal mi na chrbát Milan Škrinar a videl som, že za mňa bola náhrada. To zavážilo pri mojom rozhodnutí. Teraz nastal problém. Nájdeme vôbec za Martina Škrtela hotového a mladého hráča?"

,,Nemáme stopéra, čo by ho porovnateľnou kvalitou nahradil. Je to škoda. Tomáš Hubočan má asi dnes problémy v klube, lebo nehráva, a tak možno nevie, ako ďalej. Hovoril som mu, že všetko sa ešte môže utriasť. Môže prísť šanca zmeniť klub a všetko sa môže otočiť v v jeho prospech," povedal 37-ročný Ďurica v rozhovore pre web šport.sk.

Momentálne stopér českej Dukly Praha je s niekdajšími spoluhráčmi z reprezentácie v kontakte, o ich rozhodnutí však netušil.

"Nevedel som to, ani som to nečakal, preto som sa im ešte zvedavý ozval. Je to však ich rozhodnutie a treba to rešpektovať. Všetci dali reprezentácii veľa rokov a síl. Príde mi to až ťažko uveriteľné, že končia práve oni. Reprezentácia bez nich? Nebude to ono. Na druhej strane to treba pochopiť a poďakovať za to, čo v nej odviedli," dodal rodák z Dunajskej Stredy.

Ďurica sa s najcennejším dresom rozlúčil na konci kvalifikácie o postup na MS 2018 v Rusku. Z ďalších dlhoročných ťahúňov sa reprezentácie pod vedením trénera Pavla Hapala pred niekoľkými mesiacmi zriekol krídelník Vladimír Weiss a najnovšie sa s mužstvom rozlúčili aj spomenutí Škrtel, Hubočan a Nemec.

"Doterajšia os reprezentácie sa rozbila a zo skúsenejších tam zostali len Marek Hamšík s Jurajom Kuckom. Uvidíme, ako si s takou absenciou poradí tréner Hapal. Reprezentácia je tiež o vzťahoch mimo ihriska. Za našich čias sa v nej vytvorila jedna veľká rodina. Porušilo sa to, keď prišiel nový kouč a už to nemuselo byť ono, ale tak to už býva," myslí si Ďurica.