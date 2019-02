Deň, ktorý zmení celú sezónu? Anglický hetrik môže priniesť prekvapenia

Čo sa udialo a udeje v Anglicku.

26. feb 2019 o 16:10 DIGI Sport, SME.sk

BRATISLAVA. Prvá trofej sezóny je vo vitríne Manchestru City. Penaltová dráma bola napokon iba slabým odvarom tragikomédie, ktorú ponúkli brankár Kepa Arrizabalaga a tréner Maurizio Sarri z Chelsea Londýn.

Ruský oligarcha Roman Abramovič iba ťažko predýchaval potupu značky Chelsea v priamom prenose a po víkende je jasné, že niekto poletí.

Brankár, manažér, či dokonca obaja?

Program prenosov na DIGI Sport Utorok 27. februára: 20:55 Newcastle - Burnley (DIGI Sport 4) Streda 28. februára: 20:55 FC Liverpool – Watford (DIGI Sport 1)

FC Liverpool – Watford (DIGI Sport 1) 20:55 Manchester City – West Ham (DIGI Sport 2)

13:25 Tottenham – Arsenal (DIGI Sport 2)

Tottenham – Arsenal (DIGI Sport 2) 15:55 Manchester United – Southampton (DIGI Sport 4)

Manchester United – Southampton (DIGI Sport 4) 18:25 West Ham – Newcastle (DIGI Sport 4)

West Ham – Newcastle (DIGI Sport 4) 20:30 Bournemouth – Manchester City (DIGI Sport 4, záznam)

Bournemouth – Manchester City (DIGI Sport 4, záznam) 22:30 Burnley – Crystal Palace (DIGI Sport 4, záznam) Nedeľa 3. marca: 12:55 Watford – Leicester (DIGI Sport 4)

Watford – Leicester (DIGI Sport 4) 15:00 Fulham – Chelsea (DIGI Sport 4)

Fulham – Chelsea (DIGI Sport 4) 17:00 Everton – FC Liverpool (DIGI Sport 4)

Lazaret na Old Trafford, štadióne Manchestru United, sa podpísal pod bezgólovú remízu domácich s FC Liverpool, ktorá nič nerieši.

Ale deľba bodov opäť vlieva nádej a silu pre Manchester City, ktorý obhajuje majstrovský titul.

Liverpool na Old Trafford vyhral iba dvakrát z posledných osemnástich duelov a zverenci Jürgena Kloppa sa dostávajú ešte pod väčší tlak.

Vložené zápasy v utorok, ale najmä v stredu, v sebe ukrývajú viacero možných prekvapení na úkor favoritov, preto je možné, že ešte pred začiatkom marca budú karty rozdané inak.

Top ponuku a výber troch najatraktívnejších priamych prenosov sme nazvali "Anglický hetrik":

1. Rozbehnutý Watford má určite na to, aby využil formu a na štadióne Anfield s domácim FC Liverpool bodoval.

2. Bitka o Londýn nemusí mať víťaza.

3. Manchester City by doma mal zdolať West Ham.

Prvý marcový derby víkend ponúka ďalšie lákavé duely.

V sobotu bude hore nohami severný Londýn. Na štadióne Emirates to bola naposledy kanonáda 4:2, hráči Tottenhamu urobia maximum, aby všetky body ostali tentoraz vo Wembley.

Nedeľa bude patriť nekonečnej rivalite z mesta Beatles. Zápas liverpoolskych klubov Evertonu a FC aj so špeciálnym štúdiom jednoducho musíte vidieť.

Ako sme avizovali, najbližšie dni možno rozhodnú nielen o titule, ale aj o zotrvaní medzi elitou. Všetko podstatné uvidíte exkluzívne na obrazovkách DIGI Sport.

Góly 27. kola Premier League 2018/2019

Arsenal sa vrátil späť do prvej štvorky po víťazstve nad Southamptonom. Prvý úder zasadil Alexandre Lacazette, ktorý ukázal, že dôležitejšie ako sťažovať sa u rozhodcu je sledovať hru.

Harry Kane šesť týždňov laboroval na maródke a keby vedel ako dopadne zápas jeho Tottenhamu s Burnley, možno by oddychoval ešte dlhšie. No jeho presný zásah stál za to.

Ryan Babel strelil svoj prvý ligový gól za Fulham, ale jeho tímu to na body nestačilo.

Galapredstavenie Watfordu v Cardiffe zas podčiarkol dvoma gólmi kapitán Troy Deeney.

Zákroky 27. kola Premier League 2018/2019

V Burnley sa mal dostať do reprezentačnej formy Joe Hart, ale zatiaľ to na trvalú pozvánku do výberu Anglicka vyzerá pre Toma Heatona.

Jonas Lossl urobil všetko čo bolo v jeho silách, ale je viac ako pravdepodobné, že v budúcej sezóne si hráči Huddersfielu zahrajú v Championship.

Ben Foster hviezdil proti Cardiffu, ale top zákrok predviedol dozaista Angus Gunn, ktorý zabránil vlastnému gólu spoluhráča Janika Vestegaarda.

Hráč 27. kola Premier League 2018/2019: Gerard Deulofeu (Watford)

Španielsky krídelník ukázal, v čom tkvie jeho sila. Proti Cardiffu strelil svoj prvý hetrik v Anglicku.

Naposledy zaznamenal tri góly v jednom zápase ešte v sezóne 2012/2013, keď obliekal dres barcelonskej rezervy.

Aj vďaka jeho zásahom môže Watford pomýšľať na konečnú siedmu priečku.

Sumár 27. kola Premier League 2018/2019

