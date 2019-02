Buček sa z nesmelého mladíka vypracoval na lídra. Teraz sa chce vrátiť do zámoria

Zaujal aj skautov NHL.

27. feb 2019 o 11:12 SITA

NITRA. Slovenský hokejista Samuel Buček sa po vyše dvoch sezónach v zámorských juniorských súťažiach vrátil do rodnej Nitry, kde si oblieka dres tamojšieho klubu v Tipsport lige.

Z nesmelého mladíka, ktorý odchádzal do Severnej Ameriky v pozícii šikovného juniora, sa stal líder tretieho tímu tabuľky najvyššej slovenskej súťaže. V 53 zápasoch nazbieral 51 bodov za 30 gólov a 21 asistencií.

Draft Bučekovi ušiel kvôli chýbajúcej rýchlosti

Upútal aj generálneho manažéra reprezentácie SR Miroslava Šatana a trénera Craiga Ramsayho, ktorí ho poctili premiérovou pozvánkou do seniorskej reprezentácie. Odvďačil sa im výkonmi i gólmi. Na medzinárodnej úrovni teda obstál.

Zaujal dokonca aj skautov tímov zámorskej NHL. Viackrát sa naňho boli pozrieť z Detroitu Red Wings či Philadelphie Flyers. Práve do kanadsko-americkej profiligy by sa Buček rád prebojoval, prvý krok plánuje spraviť už po aktuálnej sezóne.

"Chcel by ísť po sezóne na kemp do zámoria. Mohol by sa tam dostať. Ak získa kontrakt, nie je o čom, budeme mu držať palce. Ak by však mal ísť do ECHL, bolo by pre neho lepšie, keby sa ešte na rok vrátil do Nitry, do známeho prostredia," povedal pre denník Šport manažér Nitry Tomáš Chrenko.

Bučekovi vlani ušiel draft do NHL, chýbala mu najmä rýchlosť. "Vnímal som to na začiatku podobne, že Samovo korčuľovanie nie je na takej úrovni, ako si vyžaduje medzinárodný hokej. Aj v tomto smere sa za posledný rok ohromne posunul," dodal Chrenko.

V Tipsport lige patrí medzi kanonierov

Dvadsaťročný krídelník si svoju slabinu uvedomuje a postupne na korčuľovaní pracuje. Jeho cieľ je jasný - dosať sa do NHL. "Možno nie je všetko pravda, čo sa hovorí. Ak povie taká osobnosť ako Miro Šatan, že nevidí problém u mňa v rýchlosti, tak mi to dodáva sebavedomie. Samozrejme, uvedomujem si, že musím pracovať na korčuľovaní."

,,Za posledné roky som ho zlepšil, ale stále na ňom systematicky robím. Tiež som potreboval dozrieť od šestnástich rokov, keď som korčuliarsky viac zaostával, ale rozdiel som už zmazal. Keď chcem hrať raz v NHL, musím byť ešte rýchlejší," povedal Buček.

V prvej kompletnej sezóne medzi seniormi veľa ľudí prekvapil, on si však veril. "V prvých zápasoch som sa hľadal, ale potom sme si sadli výborne s Daliborom Bortňákom a Braňom Rapáčom. Pri nich dvoch som vyrástol. Úprimne však poviem, že až toľko gólov som od seba nečakal. Zhruba po sedemnástich zápasoch som sa začal cítiť komfortne a v pohode," uviedol mladý zakončovateľ.

Po základnej časti Tipsport ligy obsadil druhé miesto v tabuľke kanonierov, o štyri zásahy zaostal za veteránom Ladislavom Nagyom. Darí sa mu napriek tomu, že hrá v tretej formácii, hoci tréner Antonín Stavjaňa ho v úvode skúšal i v prvých dvoch päťkách.

Zameriava sa aj na defenzívu

"Nezáleží, či hráte prvú alebo tretiu lajnu. Prioritne ideme do zápasov s tým, že nesmieme dostať gól. K tomu sme pridali aj produktivitu. Sadli sme si s chalanmi, lebo sme podobné typy. Pozitívne je, že veľa gólov dávame v hre päť na päť," myslí si Buček.

Po návrate na Slovensko zapracoval aj na defenzívnej činnosti. "Na začiatku tam určite boli rezervy v obrane. Predsa len v juniorskom hokeji som veľa nebránil, keďže sme sa držali väčšinou v útoku."

,,Na defenzívu som sa sa postupne viac zameral a výrazne mi pomohli tréneri Stavjaňa s Kmečom, ktorí mi ukazovali po každom zápase na videu detaily. Som im vďačný, že mali trpezlivosť a pracovali so mnou. Podobne mi všetko prízvukovali aj Braňo a Daliborom," dodal Samuel Buček.