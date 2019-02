Hudáček vychytal pre Spartak víťazstvo v play-off. Prvé po takmer deviatich rokoch

Petrohrad mu nedal ani jediný gól.

27. feb 2019 o 11:28 SITA

PETROHRAD. Hráči Spartaka Moskva zvíťazili nad favorizovaným Petrohradom v utorňajšom úvodnom zápase štvrťfinálovej série Západnej konferencie Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL).

Spartak triumfoval na klzisku súpera 2:0 a z výhry v play-off sa tešili po dlhých 3264 dňoch. Veľký podiel na úspechu klubu z ruskej metropoly mal slovenský brankár Július Hudáček, ktorý predviedol tridsať úspešných zákrokov a pripísal si čisté konto.

"Nastúpili sme bez dvojice lídrov - Andreja Kutejkina a Kasparsa Daugaviňša, preto sme sa museli maximálne sústrediť na našu hru. Potrebovali sme hrať jednoducho v našom obrannom pásme a dôležitý bol aj faktor prvého gólu. Ak by ho dosiahol súper, bolo by to veľmi náročné," vyjadril sa Hudáček pre oficiálny web KHL.

Tridsaťročný rodák zo Spišskej Novej Vsi odchytal väčšinu zápasu Spartaka v základnej časti, ale v 45 štartoch si pripísal len jediný shutout. V play-off však hneď v prvom zápase dosiahol čisté konto.

"Táto nula dodá sebavedomie mne aj celému tímu. Vo štvrťfinále stojíme proti mužstvu, ktoré strelilo v základnej časti najviac gólov. Počas sezóny som mal viacero zápasov, keď som inkasoval iba raz, ale tentoraz to konečné vyšlo na shutout. Som za to rád, ale ešte dôležitejšie je to pre mužstvo," dodal gólman s bohatými reprezentačnými skúsenosťami.

Spartaku stačilo na víťazstvo proti SKA Petrohrad len šestnásť striel do priestoru bránky. Hostia v úvodnej tretine premenili dva zo svojich ôsmich pokusov, keď sa v presilovkách presadili Robin Hanzl s Martiňšom Karsumsom. V nasledujúcich dvoch dejstvách sa už spoliehali na výborne chytajúceho Hudáčka.

"Július mal úžasný zápas, chytil všetko, čo letelo do priestoru medzi troma žŕdkami. Zároveň sa všetci hráči hádzali do striel, ak bolo treba. Tak to má byť v play-off," povedal pre klubový web Spartaka Karsums. Nasledujúci zápas série je na programe vo štvrtok 28. februára o 17.30 h SEČ opäť v Petrohrade.