Chrien zostrelil Nacional. Verím, že raz sa dostanem do reprezentácie, hovorí

Tréner Hapal naznačil, že má šancu.

27. feb 2019 o 12:17 SITA

SANTA CLARA. Slovenský futbalový stredopoliar Martin Chrien sa konečne gólovo presadil v portugalskej Primeira lige.

Dvadsaťtriročný rodák z Banskej Bystrice rozhodol svojím exkluzívnym presným zásahom z voleja o triumfe SD Santa Clara v dueli 23. kola proti Nacionalu Madeira (2:0).

Pod Hapalom už pôsobil

"Dobre, že sme teraz bodovali vo viacerých zápasoch a zbavili sme sa tlaku z boja o záchranu. Snažíme sa hrať útočne. Trochu však nerozumiem niektorým rozhodnutiam trénera. Vyhráme a on zmení zostavu, ani to nijako racionálne nezdôvodní. Vraj to tak cíti."

,,Pre mňa je podstatné, že z posledných dvanástich zápasov som bol osemkrát v základnej jedenástke. Chcem hrávať čo najviac," povedal po svojej úspešnej "trefe" Chrien pre denník Šport.

V minulosti si Martin Chrien urobil dobré meno pod vedením aktuálneho reprezentačného trénera Pavla Hapala v tíme do 21 rokov. Na šampionáte tejto vekovej kategórie v Poľsku pred necelými dvoma rokmi bol najproduktívnejší Slovák (2+1).

Po sezóne sa vráti do Benficy Lisabon

Mladý talentovaný stredopoliar má šancu ukázať sa aj v "áčku", kde na svoj debut ešte stále čaká.

Prečítajte si tiež: Nájdeme vôbec za Škrtela náhradu? Ďurica o tom pochybuje

"Volali sme si s trénerom Hapalom a naznačil, že mám šancu. Chcel ma prísť pozrieť osobne, ale zatiaľ to nestihol. Verím, že raz sa dostanem do reprezentácie. Ak sa mi to nepodarí, nebudem nahnevaný. Nerobím si ilúzie. Viem, že máme na môj post kvalitných hráčov,“ vysvetlil Chrien.

Niekdajší mládežnícky reprezentant SR je v azorskom tíme od začiatku tejto sezóny na hosťovaní z klubu Benfica Lisabon, s ktorým má kontrakt platný do 30. júna 2022. Tam by sa mal vrátiť po skončení aktuálneho ročníka 2018/2019.

"V dohode medzi klubmi nie je opcia na trvalý prestup. Po sezóne sa vrátim do Benficy a zabojujem o miesto v zostave. Zmluvu mám ešte na tri roky. Ak nebudem hrávať, budem musieť nájsť nejaké východisko a pôjdem do iného klubu,“ zakončil Martin Chrien.