Real myslí na odplatu. V takýchto zápasoch im chýba Ronaldo, znie zo Španielska

Problémom sú nevyužité šance.

28. feb 2019 o 12:20 TASR

MADRID. Španielsky futbalový klub Real Madrid privíta najväčšieho konkurenta FC Barcelona v sobotu na domácom štadióne druhýkrát v priebehu štyroch dní a tentoraz už musí premeniť svoje šance.

Tréner Santiago Solari to vyhlásil po prehre 0:3 s Kataláncami v druhom zápase semifinále Kráľovského pohára (prvý duel 1:1), v ktorom mali jeho zverenci oveľa viac vyložených príležitostí, no nedokázali ich premeniť.

Derby sa zopakuje už v sobotu

Real vyhral stretnutie na strely vysoko 14:4 (na bránku 4:2), no na konci sa radovali hostia. Tí si vypracovali len zopár šancí, ale mali Luisa Suareza, ktorý dve z nich premenil a zaznamenal by aj hetrik, ale obranca domácich Raphael Varane tesne pred ním zakončil do vlastnej siete.

Španielske médiá na druhý deň poukázali práve na chýbajúci strelecký inštinkt Madridu po letnom odchode Cristiana Ronalda. "Jeden gól za 180 minút nestačí, aby ste vyradili Barcelonu. Pravda je, že Realu v takýchto zápasoch chýba Cristiano Ronaldo," napísal športový portál AS.

Real mohol ísť niekoľkokrát do vedenia. V jeho farbách predviedol dobrý výkon najmä mladučký Brazílčan Vinicius Junior, ktorý robil súperovej obrane obrovské problémy, no v tutovkách nedokázal prekonať brankára Marca-Andreho ter Stegena.

Ten si poradil aj so šancami Karima Benzemu, Lucasa Vazqueza a Reguilona. Gólmi sa neskončili ani pokusy Toniho Kroosa a striedajúceho Garetha Balea.

Hráči Realu sa to pokúsia napraviť už v sobotu, keď si zopakujú El Clasico opäť na Santiago Bernabeu, no už v ligovom zápase. Tréner Solari bol z vypadnutia v pohári sklamaný, no poukázal na to, že výkon nebol zlý a ak sa zlepší koncovka, sobotňajší šláger môže vyzerať úplne ináč.

Barcelona chce vyhrať všetko, čo sa dá

"Sme smutní, pretože sme chceli hrať vo finále, ale odchádzame so zdvihnutými hlavami. Spravili sme, čo sme mohli, no nepremenili sme naše šance a oni svoje áno. V ďalších zápasoch musíme zlepšiť koncovku," uviedol Solari.

Podobne hodnotil duel aj stredopoliar Casemiro. "Hrali sme veľmi dobre. Výsledok nebol dobrý, ale nebol ani férovým odrazom zápasu. Počkáme si ich v sobotu," citovala ho agentúra AFP.

Tréner súpera Ernesto Valverde vyzdvihol najmä výkon Luisa Suareza, ktorý sa v prvom polčase takmer nedotkol lopty, no v druhom rozhodol o triumfe. "Keď je v šestnástke, akoby hral na 200 percent. Má obrovský cit na góly," pochválil ho kormidelník. Ten postaví najsilnejší výber aj v sobotňajšom ligovom zápase.

"Chceme vyhrať všetko, čo sa dá. To je to, čo chcú aj naši fanúšikovia. Musíme však hrať viac vpredu a už im nemôžeme dovoliť tak veľa šancí," zdôraznil Valverde.

"Barca" má v tabuľke sedembodový náskok na druhé Atletico, Real stráca o dva body viac."Môže sa zdať, že Atletico i Real sú od nás v tabuľke ďaleko, ale nie je to tak. V sobotu musíme prísť na Santiago Bernabeu opäť s plnými batériami," povedal obranca Gerard Pique.