Volkov stav sa zlepšuje. Veľmi sa na neho spoliehame, vraví vedúci výpravy

Optimizmus narástol.

28. feb 2019 o 14:15 TASR

GLASGOW. Zopakovať predchádzajúce halové majstrovstvá Európy atlétov v Belehrade 2017, zdá sa, bude v Glasgowe od piatka do nedele pre slovenskú výpravu dosť ťažké.

Po tom, ako strieborný šprintér spred dvoch rokov Ján Volko si zranil zadný stehenný sval, ambície náhle klesli, aj keď slovenský rekordér verí, že mu zdravie napokon dopraje a podá plnohodnotný výkon.

Doteraz Slovensko získalo štyri cenné kovy

Na medailový stupienok si v deväťčlennej výprave, s piatimi mužmi a štyrmi ženami, môžu ešte niektorí trúfať, no to by sa v ich podaní žiadali výnimočné výkony a konkurencia by musela tiež dopriať.

Šéftréner slovenskej atletiky a vedúci výpravy Martin Pupiš verí, že cenné umiestenia na 35. HME sa v Emirates aréne zrodia: "Naše ciele ovplyvnil fakt, že Ján Volko nie je úplne fit, no priamo v dejisku sa ukázalo, že by to mohlo byť dobré, a tak optimizmus opäť narástol."

,,Zatiaľ sa javí v pohode, veľmi sa na neho spoliehame a dúfame, že pribudnú aj ďalšie umiestenia v prvej osmičke. Kandidátmi na to sú okrem Volka samozrejme Iveta Putalová, ktorá už bola štvrtá na HME, Matúš Bubeník, ktorý bol na predchádzajúcich HME vo výške piaty s rovnakým výkonom ako tretí, siedma priečka v aktuálnych tabuľkách patrí Lukášovi Beerovi a trojskokan Tomáš Veszelka bol ôsmy vlani na ME v Berlíne. Predpokladám, že aj ďalší prekvapia a pobijú sa o minimálne prvú dvanástku."

Doteraz v ére samostatnosti medailovo vynikli na HME štyria Slováci, so zlatom Mikuláš Konopka, striebrom Ján Volko v Belehrade 2017 a dva bronzy získala Dana Velďáková, k nim pribudlo ďalších deväť umiestení v prvej osmičke.

Volko sa zlepšoval v každom behu

Podľa prihlášok by malo štartovať 637 atlétov, z toho 330 mužov a 307 žien, zo 49 krajín, bojovať sa bude o 26 titulov.

Na predchádzajúce 34. halové majstrovstvá Európy v belehradskej Kombank aréne sa slovenským atlétom dobre spomína.

Striebro Jána Volka na 60 m, v mnohom unikátne, spôsobilo, že sa prekonali všetky očakávania a že sa šampionát stal v bilancii pre Slovákov jeden z najúspešnejších v histórii. Volko sa zlepšoval v každom behu, utvoril dvakrát slovenský rekord a zlepšil ho po 30 rokoch.

Do bodovania krajín s umiestneniami do 8. miesta zasiahol aj výškar Matúš Bubeník, prispel štyrmi bodmi za 5. miesto a slovenská 15-členná výprava sa s 11 bodmi zaradila na 22. miesto spolu s Nórskom. Bola jednou z 36 krajín, ktoré získali do tabuľky nejaký bod.

SR budú reprezentovať

muži: Ján Volko (60 m, Naša atletika Bratislava), Šimon Bujna (60 m, Slávia UK Bratislava), Lukáš Beer (výška, AC Stavbár Nitra), Matúš Bubeník (výška, ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica), Tomáš Veszelka (trojskok, ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica)

ženy: Monika Weigertová (60 m, Slávia UK Bratislava), Iveta Putalová (400 m, ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica), Alexandra Štuková (800 m, AK Run for Fun Bratislava), Stanislava Lajčáková (60 m prek., ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica)