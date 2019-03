Fialková bola ako živé striebro. Na vrcholový šport má dobrú hlavu

Paulína Fialková bola už odmalička cieľavedomá.

4. mar 2019 o 18:56 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Všetci školáci sa tešia na to, keď sa skončí vyučovanie. V základnej škole Jánošovka v Čiernom Balogu sa však niektorí tešia na to, že po vyučovaní môžu zostať.

Na školskom dvore si v zime obúvajú lyže a športujú. Veria, že z nich vyrastú veľkí biatlonisti.

Malý biatlonový klub v Čiernom Balogu vznikol v roku 1997. Nadšenci a príležitostní tréneri chceli deti priviesť k biatlonu.

Núdzu o deti nikdy nemali. Aj dnes ich trénuje v klube asi dvadsať.

"Deti chcú športovať a sú veľmi šikovné. Len sa im treba venovať. Nemusíme ich naháňať do tréningov. Dnes je problémom skôr to, že my nestíhame. Biatlon ich baví," vraví dlhoročný tréner Miloš Berčík.

Práve tam vyrástli biatlonové talenty – sestry Paulína a Ivona Fialkové. O pár dní budú na svetovom šampionáte v Östersunde bojovať o medaily (začína sa 7. marca, potrvá do 17. marca).

Reálnu šancu má Paulína, ktorá bola v tejto sezóne v pretekoch Svetového pohára už päťkrát v najlepšej trojke.

"Ani sa nám nesnívalo o tom, že raz pôjdu Svetové poháre. U detí nemôžete povedať, že toto raz bude na majstrovstvách sveta. Je to krásny pocit. Teší ma, že Paule aj Ivone sa takto darí," hovorí Berčík.

Boli veľmi živé, spomína tréner

Staršia zo sestier Paulína Fialková sa prihlásila na biatlon, keď mala deväť rokov. Ivona to chcela skúsiť podľa jej vzoru. Pridala sa krátko po nej.

"Vyrastali sme na dedine, miestny biatlonový klub nebol veľký. Ale s Paulínou sme sa podporovali a ťahali," spomína na začiatky Ivona Fialková.

"Deti v sebe niekedy nemajú takú veľkú motiváciu. My sme si však navzájom pomáhali," dodáva.

Sestry boli podľa trénera ako živé striebro. "Vždy to boli veľmi živé deti. Bolo vidno, že ich šport baví," vraví.

Približuje ich výsledky.