Kvalita Slovana je úplne inde ako zvyšok ligy, tvrdí tréner Trnavy

Trnavu vedie Čech, ktorý hovorí perfektne slovensky.

28. feb 2019 o 19:34 Pavol Spál

Bol asistentom trénera Radoslava Látala, po jeho odchode sa v januári stal hlavným koučom Spartaka Trnava. "Čaká nás najväčší zápas na slovenskej scéne," hovorí MICHAL ŠČASNÝ (40 r. ) o nedeľňajšom súboji proti Slovanu Bratislava na novom štadióne na Tehelnom poli.

Hovorí sa, že keď Slovák príde do Česka, po týždni hovorí po česky. Opačne to sotva platí. Vy však hovoríte po slovensky perfektne. Ako to vysvetlíte?

„Sú v tom aj gény, lebo dedko a babka sú Slováci. Manželku mám z Prešova. Hrával som tam futbal a potom aj trénoval deti. Už tam som hovoril po slovensky.“

U vás doma sa hovorí po slovensky?

„Syn chodí do školy na Slovensku, tak rozprávame po slovensky.“

Ako hráč ste pôsobili aj v Belgicku, Grécku či na Cypre. Idú vám jazyky?

„Určite. Angličtinu a nemčinu som mal na gymnáziu. Bez problémov som sa dohovoril aj po holandsky. Ale po čase zabúdate. Po grécky viem asi najlepšie.“

Váš otec Zdeněk Ščasný je v Česku známy ako bývalý hráč a teraz tréner. Momentálne vedie Spartu Praha. Mali ste na výber, že budete robiť niečo iné ako futbal?

„Do ničoho ma netlačil, ale chodil som s ním na tréningy na Bohemians či na Spartu. Keď vyrastáte v takom prostredí, tak vás futbal strhne. Nikdy nemáte isté, že vás to bude živiť, ale šiel som si za svojím cieľom.“

Vidíte sa v otcovi?

„Je mojím vzorom, ale nakoľko sme podobní, to musia posúdiť iní. Spôsob, akým hrajú Trnava a Sparta Praha, je však rozdielny.

Každý máme iný hráčsky materiál. Nesnažím sa ho kopírovať.

Ale čo sa týka správania sa v šatni a psychológie, tak tam som sa od neho dosť naučil.“

Otec je impulzívnejší tréner. Platí to aj o vás?

„Síce to nie je príliš na lavičke vidieť, ale tiež som impulzívny. Pred lavičkou však nezvyknem príliš pobehovať.“

V rodine máte futbal v génoch. Vaša sestra Pavlína bola z vás najväčšou hviezdou. Dotiahla to až do Bayernu Mníchov.

„Dosiahla niečo fantastické. Päťkrát bola najlepšou futbalistkou Česka. Ako prvá česká hráčka sa dostala do Ameriky. Aj manželkin otec hral ligu za Prešov, takže to máme zo všetkých strán.“

Klopp, Guardiola či Mourinho. Máte nejaký vzor medzi svetovými trénermi?

„Nemám. To sú tréneri na úplne inom leveli ako ja. Páči sa mi však štýl Jürgena Kloppa. Priamočiary futbal a rýchly prechod do útoku. Je to fantastické. Tiež je úžasné, ako prejavuje emócie. Na ihrisku je vidieť, že vie z hráčov dostať všetko.“

Čo ako tréner preferujete?

„Disciplínu, bez nej to nejde. Pokoru a pracovitosť.“

Veľa trénerov dnes určuje hráčom, čo majú jesť a kedy majú ísť spať. Bazírujete na tom?