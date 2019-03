Vyšší rozpočet, spolupráca s Botswanou, Prezidentský pohár. Futbalový zväz má novinky

Dôležitá bude kvalifikácia na ME.

1. mar 2019 o 17:22 TASR

POPRAD. Slovenský futbalový zväz (SFZ) bude v prebiehajúcom roku hospodáriť s vyšším finančným objemom a zároveň sa zvýšia aj jeho náklady.

Schválenie rozpočtu pre rok 2019, ale aj ďalšie novinky priniesla piatková konferencia SFZ v Poprade.

Zaujímavou novinkou bude súťaž o Prezidentský pohár, v ktorej sa predstavia víťazi líg v Oblastných futbalových zväzoch.

Významné čiastky sa čakajú od FIFA aj UEFA

Celkový rozpočet SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2019 je vo výške takmer 23 miliónov eur.

S výnimkou reprezentačného úseku budú všetky ostatné hospodáriť s navýšeným objemom financií, pričom reprezentácia naďalej zostane najväčšou položkou.

Percentuálne najväčším zdrojom príjmu SFZ bude príspevok z ministerstva školstva, významné čiastky však očakáva aj z UEFA, FIFA a vlastných zdrojov.

“ UEFA v rámci jedného z programov vyzýva zväzy, ktoré sú už konsolidované, aby si vybrali zväz z tretieho sveta, v ktorom futbal funguje v horších podmienkach. Približne pred rokom sme si vybrali Botswanu. „ Ján Kováčik, prezident SFZ

"Schválenie rozpočtu sa zaobišlo bez diskusie, čo je dôsledkom toho, že diskusia prebehla už pred samotnou konferenciou. Obdobie medzi konferenciami využívame práve na to, aby sme veci neriešili na konferencii, ale aby sme si zásadné veci dohodli už medzitým. Zo samotného rozpočtu mám dobrý pocit. V stanovách SFZ máme určené, že máme hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, takže keď máme vyššie príjmy, tak máme mať aj vyššie výdavky, aby sme to vrátili do futbalu," uviedol prezident SFZ Ján Kováčik pre TASR.

SFZ naďalej pokračuje vo viacerých projektoch, ku ktorým patria aj výstavba a rekonštrukcia štadiónov.

"Čo sa týka veľkých štadiónov, dokončených je 16. Onedlho budú hotové aj v Liptovskom Mikuláši a v Dubnici, stavia sa v Košiciach a v Trenčíne. Verejné obstarávanie v súčasnosti prebieha v Prešove a v Spišskej Novej Vsi. Do malých miest a dedín sme pre amatérsky futbal vytvorili 408 projektov. Z nich je dokončených približne 350, zvyšok by mal byť hotový do prvej polovici roka 2019," prezradil Kováčik.

Dôležitá bude kvalifikácia na ME vo futbale 2020

Po športovej stránke sú pre SFZ výzvou najmä blížiace sa kvalifikácie reprezentačných výberov.

"Kľúčová bude kvalifikácia ME 2020 reprezentačného A-mužstva. Začíname v marci s Maďarskom a následne cestujeme do Walesu. Na jeseň sa začína kvalifikácia aj pre tím SR 21, no už v marci bude hrať naša sedemnástka na finálovom kvalifikačnom turnaji v Srbsku. Od toho si veľa sľubujeme, pretože tam máme silnú generáciu."

SFZ sa zapojil do programu UEFA Assist, čoho výsledkom je spolupráca s africkým štátom Botswana.

"UEFA v rámci tohto programu vyzýva zväzy, ktoré sú už konsolidované, aby si vybrali zväz z tretieho sveta, v ktorom futbal funguje v horších podmienkach. Približne pred rokom sme si vybrali Botswanu," priblížil Kováčik.

"Medzičasom sme už začali spoluprácu, v rámci ktorej sme tam poslali výstroj a rôzne materiálne zabezpečenie. Zástupcovia botswanského futbalu už boli aj na Slovensku a v apríli sa chystáme my k nim," pokračoval.

"Prejdeme si spoluprácu na všetkých úrovniach. Slovenský futbal sa za posledné roky takpovediac postavil na nohy, máme sa lepšie než trebárs pred 10 rokmi a aj takýmto spôsobom chceme niečo vrátiť futbalu a dať niečo do prostredia, ktoré je na život omnoho náročnejšie," doplnil prvý muž SFZ.

Prezidentský pohár

Ďalšou z noviniek je skutočnosť, že zväz sa stal vlastníkom budovy na Tomášikovej ulici v Bratislave, v ktorej donedávna sídlil v pozícii nájomníka.

"Boli sme v nájme, no majiteľ sa rozhodol, že nám ju, keďže sme boli najväčší nájomník, ponúkne na predaj ako prvým. Zaradili sme sa medzi futbalové zväzy, ktoré majú svoje sídlo. Aj UEFA nás nabádala, že by bolo dobré mať svoje sídlo," dodal.

V závere konferencie SFZ odprezentoval zaujímavú novinku predseda Oblastného futbalového zväzu - Nitra Štefan Korman.

SFZ spustí od septembra 2019 súťaž o tzv. Prezidentský pohár.

"Najlepšie slovenské profesionálne mužstvo je každoročne víťaz najvyššej súťaže. Naším zámerom však je vytvoriť súťaž, z ktorej vzíde najlepšie amatérske mužstvo. V tejto myšlienke som našiel podporu u predsedu Západoslovenského futbalového zväzu Ladislava Gádošiho a aj u prezidenta SFZ Jána Kováčika," uviedol Korman pre TASR.

"Víťazi z 38 Oblastných futbalových zväzov budú mať právo účasti v Prezidentskom pohári. Každý víťazný tím sa musí prihlásiť a potom sa súťaž vyžrebuje," dodal.

V prípade, že sa prihlási všetkých 38 tímov, bude sa hrať predkolo tak, aby v 1. kole nastúpilo 32 tímov. Z nich sa vytvorí klasický pavúk a na základe vyraďovacieho systému vzíde finálová dvojica. Finalisti tak v súťaži odohrajú maximálne 5-6 zápasov, ostatné tímy ešte menej.

Súťaž odštartuje v júli 2019 a vyvrcholí v júni 2020.