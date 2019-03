Nové Zámky v prom zápase predkola zdolali Detvu, v druhom súboji uspela Budapešť

Hlasy po stretnutí:

Milan Jančuška, tréner Nových Zámkov: "Mali sme veľmi dobrý začiatok. V prvých siedmich minútach sme mali tri čisté šance, ktoré sme však nepremenili. Súper dal gól, ale nevedeli sme dať gól aj napriek tomu, že sme mali dobrý pohyb.

Až na konci druhej tretiny sme prelomili streleckú smolu a dali sme góly. V druhej polovici zápasu sme boli lepší. Chcel by som Detvu pochváliť, hrala veľmi húževnato. Dobre korčuľovali. Toto víťazstvo sa nerodilo ľahko. Sme radi, že sme pretrhli streleckú smolu. Som rád, že vedieme 1:0, no ešte sme len na začiatku."

Josef Turek, tréner Detvy: "Prvá tretina nám vyšla. Ustáli sme množstvo súperových šancí, no výborne chytal brankár Petrík. Neskôr sme nenastrelili puk do útočného pásma, súper nám ho zobral, vyrovnal na 1:1 a vzápätí dal gól na 2:1. To bol zlom v zápase. Navyše, mali sme 16 minút vylúčení, to je skoro jedna tretina. To rozhodlo o výsledku.

Inak si myslím, že sme nehrali zlý zápas. Mali sme viacero gólových príležitostí, ktoré však gólman domácich vychytal. Párkrát sme mali pred sebou aj prázdnu bránu, ale nevyužili sme to. Bohužiaľ, to sme mali premeniť. Nedali sme a vďaka tomu sme zápas stratili. Hlavná chyba však bola v príliš častých vylúčeniach."