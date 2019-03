Dunajská Streda takmer stratila ďalšie body, trápila sa aj Žilina

Hlasy po stretnutí:

Peter Hyballa, tréner Dunajskej Stredy: "Ospravedlňujem sa súperovi za moju nemiestnu oslavu gólu. Senica hrala výborne a dúfam, že sa dostanú do finále Slovnaft Cupu. Cítili sme tlak, ktorý však nevychádzal zvnútra klubu, ale od novinárov.

Senica hrala veľmi dobre takticky, mala zatvorený stred poľa a museli sme hrať po krajoch. V strede nám to naozaj nešlo a Senica to využívala a chodila do protiútokov. Ak by bol po polčase stav 1:0 pre hostí, nikto by nič nemohol povedať.

V druhej časti sme hrali lepšie a viac sme útočili po krídlach. V závere som Kalmára poslal na hrot útoku, pretože je výborný v hre hlavou a to nám aj prinieslo gól. Opakujem, súper hral výborne."

Ricardo Cheu, tréner Senice: "Je náročné zmieriť sa s týmto výsledkom. Domáci mali loptu na svojich kopačkách, ale k ničomu sme ich nepustili. Hrali sme dobre, takisto ako pred týždňom proti Žiline.

Dunajská Streda má veľmi dobré mužstvo. Som na svojich zverencov hrdý. Mali sme niekoľko šancí, ale, žiaľ, nevyužili sme ich. Myslím si, že tím, mesto a celý tento projekt si zaslúži miesto v najvyššej súťaži."