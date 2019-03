Detva zdolala Nové Zámky a vyrovnala stav, v maďarskom derby opäť uspela Budapešť

Hlasy po stretnutí:

Milan Jančuška, tréner Nových Zámkov: "Katastrofálna prvá tretina určila ráz zápasu. Aj napriek tomu, že sme ju tak slabo odohrali, mali sme množstvo situácií, či už presiloviek 5 na 4 aj 5 na 3, samostatných nájazdov, ale neboli sme schopní dať gól pomaly ani do prázdnej bránky.

Aj keď sa to potom trochu zlepšilo a v závere sme vyrovnali, nestačilo to. Po hrubej individuálnej chybe sme dostali gól v predĺžení. Celkovo hodnotím náš výkon veľmi slabo. Takto hrať v play off nemôžeme. Je to 1:1, čakajú nás náročné dva zápasy v Detve."

Josef Turek, tréner Detvy: "Mali sme výborný vstup do zápasu a najmä sme podali tímový, disciplinovaný výkon podporený Petríkom v bráne. Mali sme veľký tlak, najmä v druhej tretine, aj keď sme to strelecky nevyjadrili. Bola to škoda, no víťazstvo sme stále držali v rukách.

Samozrejme, v závere sa aj Zámky dostávali do veľkého tlaku. Ustáli sme ho, no v závere, 13 sekúnd pred koncom sme dostali gól. To nás trochu zrazilo, no som rád, že sme našli silu, aby sme zápas vyhrali v predĺžení. Som rád, že sme tu s takýmto silným súperom dokázali jeden zápas vyhrať."