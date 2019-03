Slovenský šprintér Volko je halovým majstrom Európy v behu na 60 metrov

Vyhral všetky tri behy.

2. mar 2019 o 21:54 (aktualizované 2. mar 2019 o 22:14) SME.sk, SITA

Halové ME v atletike 2019 - beh na 60 metrov, muži

Finále:

1. Ján Volko Slovensko 6,60 s 2. Emre Zafer Barnes Turecko 6,61 s 3. Joris van Gool Holandsko 6,62 s 4. Richard Kilty V. Británia 6,66 s 5. Konstadínos Zíkos Grécko 6,67 s 6. Amaury Golitin Francúzsko 6,67 s 8. Kevin Kranz Nemecko 6,73 s

GLASGOW. Slovenský reprezentant Ján Volko je halovým majstrom Európy, vo finále behu na 60 metrov na šampionáte v Glasgowe vyhral za 6,60 sekundy o stotinu pred Turkom jamajského pôvodu Emrem Barnesom (6,61) a Holanďanom Jorisom van Goolom (6,62).

Volko v sobotu vyhral všetky tri behy - najprv triumfoval v rozbehoch, potom aj v semifinále a finále.

Na šampionáte obhajoval striebro z ME 2017.

"Už v Belehrade to pre mňa bolo obrovské prekvapenie, rovnaké je to aj teraz. Musím iba poďakovať všetkým, ktorý ma sem dostali. V prvom rade ďakujem Bohu za talent a že mi vôbec umožnil bežať," uviedol Volko v prvej reakcii pre RTVS.

"Pred finále to nevyzeralo dobre, nemyslel som si, že budem môcť zabehnúť takýto dobrý čas. Ešte si to všetko neuvedomujem, príde to až neskôr. Je to úžasné. Som veľmi vďačný a šťastný, že sa to podarilo," doplnil.