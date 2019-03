Valábik ostro kritizoval rozhodcov, s Lintnerom si vymieňajú odkazy

Lintnerovi ide o politické body, tvrdí Valábik.

3. mar 2019 o 16:50 Igor Dopirák

BRATISLAVA. "Bol to moment, ktorý ma rozčúlil, pretože to bola hanba, fraška a dehonestácia toho, čo znamená pojem profesionálny rozhodca," hneval sa v štúdiu RTVS bývalý hokejista Boris Valábik.

"Nemusíme sa baviť o mladých hráčoch či o cudzincoch. Tento zápas podčiarkol, čo je najväčšou slabinou tejto ligy," doplnil.

Niekdajšieho obrancu nahneval moment, ktorý sa udial na konci tretej tretiny zápasu medzi Novými Zámkami a Detvou v druhom stretnutí predkola play off najvyššej slovenskej hokejovej ligy.

V Maďarsku nevedeli, koľko hráčov má byť na ľade

Hokejistov Detvy delila necelá minúta od víťazstva a vyrovnania série na 1:1. V tom čase už domáci, ktorí potrebovali streliť gól, hrali bez brankára.

Hrozilo však, že ho dostanú práve oni. Tridsať sekúnd pred koncom záverečnej tretiny sa totiž dostal k puku hráč Detvy.

V tom momente ho zjavne fauloval domáci hokejista.

Rozhodcovia však situáciu vyhodnotili, že o faul nešlo. Následne, dvanásť sekúnd pred koncom tretiny, Nové Zámky vyrovnali na 3:3. V predĺžení napokon predsa len uspela Detva.

Problémy, avšak úplne iného charakteru, mali aj rozhodcovia v Maďarsku, kde Miškovec čelil Budapešti.

Aj tam zápas dospel až do predĺženia. Lenže rozhodcovia si neuvedomili, že vo vyraďovacej časti sa predĺženie hrá formou štyria proti štyrom.

Arbitrom musel dohovárať tréner Miškovca Glen Hanlon, ktorý im doniesol pravidlá, zrejme mu však nechceli veriť.

Celú situáciu musel napokon riešiť až Richard Lintner, prezident Pro-hokeja, ktorý riadi najvyššiu súťaž. Upozornil na to portál sport.sk.

Lintner: Rozhodcovia sú zodpovednosť SZĽH

Problémy s rozhodcami prišli v čase, keď sa hovorí o tom, že najvyššia súťaž už nebude patriť pod Pro-hokej, ale pod Slovenský zväz ľadového hokeja.

"V období, keď vedenie SZĽH vehementne prehlasuje, ako chce začať riadiť Tipsport ligu, napriek tomu, že na to nemá ani aparát, ani know-how, valí sa kritika zo všetkých strán na jedinú z mála zodpovedností, ktorú v súčasnosti v rámci Tisport ligy SZĽH má, a to sú rozhodcovia," uviedol Lintner, cituje ho facebooková stránka Tipsport ligy.

"Je mi zle z toho, ako je do rozhodcov zo všetkých strán bité a ako ich nemá kto usmerniť, vychovávať a najmä v ich mene vystupovať, ak treba ochrániť či si zastať ich neskutočne náročnú prácu," reagoval šéf Pro-hokeja aj na kritiku Valábika.

"Prosím, ak chceme, aby sa úroveň rozhodovania v Tipsport lige, ale aj v hokeji vôbec, zvýšila, prestaňme už konečne biť do tých, ktorí sa nemôžu brániť. Ak to takto pôjde ďalej, neverím tomu, že onedlho nájdeme človeka, ktorý by túto náročnú prácu vôbec chcel robiť," dodal Lintner.

V statuse sa objavili aj hagstagy "Chcete riadiť? Ukážte to na rozhodcoch", alebo "Kritizovať je ľahké, pomôžme rozhodcom, nekopme do nich".

Valábik: Lintnerovi ide o politické body

Na Lintnerove slová okamžite reagoval Valábik. "Liga je kvalitná, nedehonestujme si ju, prosím. Ale neťahajme do toho politiku," uviedol ako titulok svojho statusu na instagrame.

"Mne až hlava neberie, ako Richard Lintner volá po pokojných rozhovoroch so SZĽH o začlenení či nezačlenení Tipsport ligy pod Slovenský zväz ľadového hokeja a pri prvej možnej príležitosti si ide robiť politické body na rozhodcoch," uviedol Valábik.

"Dosť! Liga má svoju úroveň a najmä je divácky atraktívna, kvôli veľkému počtu ofenzívne ladených a technicky zdatných hráčov. A atraktivita je to, čo by mal fanúšik na hokeji hľadať," pokračoval.

“ Ja si beriem k duši krivdu, ktorú chalani na ľade cítia po zlých rozhodnutia a najmä po arogantnom, povýšeneckom prístupe od niektorých rozhodcov. „ Boris Valábik, bývalý hokejista, expert RTVS

"Preto dehonestácia našej ligy, od kohokoľvek, je absurdná a ukazuje to jediné, ten človek nevie čo chce, pretože ak by mali tímy sterilnú, 100% defenzívu bez chýb, góly by nepadali a ak áno, neboli by také krásne ako v našej lige," tvrdil Valábik.

"Pozrite si góly, skutočne s otvorenou mysľou, nie po slovensky 'čo je naše, nemôže byť dobré.' Veď sú to highlightové kúsky. To je prosto holý fakt. Ale rozprávať o tom, ako 'bijem' bezbranných rozhodcov svojimi vyjadreniami a popri tom si na nich robiť politické body pred nadchádzajúcimi debatami o prevzatí ligy SZĽH je trápne a ľahko prehliadnuteľné každým, kto má štipku zdravého úsudku," myslí si Valábik.

"Ja nie som funkcionár a viem, že robiť zložité rozhodnutia je veľmi obtiažne a nevyhovie sa nikdy každému. Za to ale som, na rozdiel od niektorých, ktorí už možno zabudli, srdcom stále hráč," skonštatoval.

"Ja si beriem k duši krivdu, ktorú chalani na ľade cítia po zlých rozhodnutia a najmä po arogantnom, povýšeneckom prístupe od niektorých rozhodcov. A teda moja otázka znie, keď chceme chrániť rozhodcov pred kritikou, ktorá podľa mňa nebola vôbec cez čiaru, kto bude chrániť hráčov pred ich rozhodnutiami a povýšeneckým prístupom?", dodal Valábik.

Aj on ešte zanechal odkaz prostredníctvom hagstagov ako napríklad "hráči robia ligu, pomôžme hráčom," alebo "chcete hrať? nebime do tých, ktorí sa nemôžu brániť, ochraňujme ľudí, ktorí robia hokej".

