Veszelka skončil vo finále šiesty. Muirová dokázala to, čo žiadna žena pred ňou

Slovenský trojskokan bojoval so zranením.

3. mar 2019 o 22:31 TASR, SITA

GLASGOW. Slovenský trojskokan Tomáš Veszelka obsadil na halových majstrovstvách Európy v Glasgowe vo finále šieste miesto výkonom 16,35 metra. Zvíťazil Nazim Babajev z Azerbajdžanu v osobnom rekorde 17,29 metra.

Veszelka so zápisom 16,11 - 16,35 - 15,99 - 0 - x - x bojoval nielen o najlepšie umiestenie v kariére, ale aj so zranením členka. Už podľa série bolo zrejmé, že sa snažil nabrať sily a štvrtý pokus vynechal.

Oproti kvalifikácii (16,78) ukázal slabší výkon, no vo svojom prvom finále pri treťom štarte na HME napokon skončil na solídnom šiestom mieste, ktoré môže priradiť k vlaňajšiemu ôsmemu na otvorených ME v Berlíne.

Prekvapujúco zlatý, len 21-ročný Babajev v sérii 16,97 - x - x - 17,29 - x - x dosiahol životný úspech, zatiaľ sa mohol pochváliť ôsmym miestom na HMS 2016.

Šampionát v nedeľu večer pokračoval záverečnými trinástimi finálovými disciplínami.

Prečítajte si tiež: Volko: Ďakujem Bohu, že som dobehol. Trénerka dva týždne nespávala

Skúsený Poliak Marcin Lewandowski začal s ostrým finišom v taktickej tisícpäťstovke tesne pred vbiehaním do posledného kola, nórsky talent Jakob Ingebrigtsen na jeho zrýchlenie nezareagoval a prekvapujúco prehral.

Lewandowski využil svoje osemstovkárske schopnosti (os. rekord 1:43,72) a do jeho bohatej zbierky pribudlo tretie zlato z HME (Praha 2015/800 m, Belehrad 2017/1500 m).

Osemnásťročný Nór tak z Glasgowa odíde s jedným zlatom a jedným striebrom.

Čo nevyšlo mladému Ingebrigtsenovi, podarilo sa Britke Laure Muirovej, ktorá sa do histórie zapísala ako prvá bežkyňa so zlatým double (1500 a 3000 m) na dvoch za sebou idúcich halových ME.

Vyštudovaná veterinárka vyhrala 1500 metrov hladko za 4:05,92 minúty s takmer 3,5-sekundovým náskokom pred Poľkou Ennaouiovou.

Halové ME v atletike 2019 - večerný program 3. súťažného dňa

Muži - trojskok, finále:

1. Nazim Babajev Azerbajdžan 17,29 m 2. Nelson Évora Portugalsko 17,11 m 3. Max Hess Nemecko 17,10 m 4. Yoann Rapinier Francúzsko 16,72 m 5. Kevin Luron Francúzsko 16,63 m 6. Tomáš Veszelka Slovensko 16,35 m 7. Nathan Douglas V. Británia 16,33 m 8. Simone Forte Taliansko 15,54 m

Muži - beh na 800 metrov, finále:

1. De Arriba Španielsko 1:46,83 min 2. Webb V. Británia 1:47,13 min 3. English Írsko 1:47,39 min 4. M. García Španielsko 1:47,58 min 5. Bube Dánsko 1:47,67 min 6. Tuka Bosna a Hercegovina 1:47,91 min

Muži - beh na 1500 metrov, finále:

1. Lewandowski Poľsko 3:42,85 min 2. J. Ingebrigtsen Nórsko 3:43,23 min 3. J. Gómez Španielsko 3:44,39 min 4. F. Sasínek Česko 3:45,27 min 5. Denissel Francúzsko 3:45,50 min 6. Probst Nemecko 3:45,76 min

Muži - beh na 60 metrov prekážky, finále:

1. Trajkovič Cyprus 7,60 s 2. P. Martinot-Lagarde Francúzsko 7,61 s 3. Manga Francúzsko 7,63 s 4. Orgeta Španielsko 7,64 s 5. Douvalídis Grécko 7,65 s 6. Pozzi V. Británia 7,68 s

Muži - sedemboj, konečné poradie:

1. Ureňa* Španielsko 6218 b - SVR 2. Duckworth V. Británia 6156 b 3. Škureňov Rusko 6145 b 4. Samuelsson Švédsko 6125 b 5. Bechmann Nemecko 6001 b 6. Van der Plaetsen Belgicko 5989 b

* - beh na 60 metrov: 6,96 s, diaľka: 739 cm, guľa: 14,68 m, výška: 207 cm, 60 m prekážky: 7,78 s, žrď: 500 cm, 1000 m: 2:44,27 min

Muži - beh na 4x400 metrov, finále:

1. Belgicko (Watrin, D. Borlée, J. Borlée, K. Borlée) 3:06,27 min - EVR 2. Španielsko 3:06,32 min 3. Francúzsko 3:07,71 min 4. Poľsko 3:08,40 min 5. V. Británia 3:08,48 min 6. Taliansko 3:09,48 min

Ženy - beh na 800 metrov, finále:

1. Oskanová-Clarková V. Británia 2:02,58 min 2. Lamoteová Francúzsko 2:03,00 min 3. Ľachovová Ukrajina 2:03,24 min 4. Eykensová Belgicko 2:03,32 min 5. Smithová V. Británia 2:03,45 min 6. Guerrerová Španielsko 2:04,07 min

Ženy - beh na 1500 metrov, finále:

1. L. Muirová V. Británia 4:05,92 min 2. Ennaouiová Poľsko 4:09,30 min 3. Mageeanová Írsko 4:09,43 min 4. Kornejenková Bielorusko 4:11,59 min 5. Borisevičová Bielorusko 4:11,92 min 6. Vrzalová Česko 4:12,16 min

Ženy - beh na 60 metrov prekážky, finále:

1. Visserová Holandsko 7,87 s - EVR 2. Rolederová Nemecko 7,97 s 3. Hermanová Bielorusko 8,00 s 4. Hurskeová Fínsko 8,02 s 5. Kerekesová Maďarsko 8,03 s 6. Neziriová Fínsko 8,09 s

Ženy - výška, finále:

1. Lasickiené Rusko 201 cm 2. Levčenková Ukrajina 199 cm 3. Palšyté Litva 197 cm 4. Tabašnyková Ukrajina 197 cm 5. Heraščenková Ukrajina 194 cm 6. Hrubá Česko 194 cm

Ženy - žrď, finále:

1. Sidorovová Rusko 485 cm 2. Bradshawová V. Británia 475 cm 3. Kiriakopoúlouvá Grécko 465 cm 4. Moserová Švajčiarsko 465 cm . Stefanídiová Grécko 465 cm 6. Žuková Bielorusko 465 cm

Ženy - diaľka, finále:

1. Španovičová Srbsko 699 cm - SVR 2. Mirončiková-Ivanovová Bielorusko 693 cm 3. Bechová-Romančuková Ukrajina 684 cm 4. Mihambová Nemecko 683 cm 5. Rotaruová Rumunsko 664 cm 6. Vicenzinová Taliansko 658 cm

Ženy - beh na 4x400 metrov, finále:

1. Poľsko* 3:28,77 min - SVR 2. V. Británia 3:29,55 min 3. Taliansko 3:31,90 min 4. Francúzsko 3:32,12 min 5. Belgicko 3:32,46 min 6. Švajčiarsko 3:33,72 min

* - Kielbasinská, Baumgartová-Witanová, Holubová-Kowaliková, Swietyová-Ersteičová