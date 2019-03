Neymar nevylúčil svoj odchod do Realu. Každý by tam chcel hrať, vraví

Nateraz je šťastný v Paríži.

4. mar 2019 o 9:54 TASR

SAO PAULO. Útočník parížskeho St. Germain Neymar nevylúčil svoj odchod do Realu Madrid. Brazílsky futbalista v rozhovore pre televíznu stanicu Globo uviedol, že v budúcnosti je možné čokoľvek.

"Nehovorím, že už som na ceste do Realu. Je to však jeden z najväčších klubov na svete, každý futbalista by chcel zaň hrať. Ja som však teraz šťastný v Paríži. Každý vie, že svoj najväčší sen, ktorým bol obliekať dres FC Barcelona, som si už splnil," vyhlásil Neymar.

Dvadsaťsedemročný útočník sa momentálne zotavuje zo zranenia, ktoré utrpel 23. januára.

Vrátiť by sa mohol v priebehu apríla a teoreticky by tak mohol stihnúť prípadné štvrťfinále Ligy majstrov, do ktorého má PSG našliapnuté po víťazstve 2:0 na ihrisku Manchestru United v prvom osemfinálovom súboji. Odveta je na programe v stredu 6. marca v Parku princov.