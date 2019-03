Biatlonista Baloga dosiahol v Nórsku životný výsledok. V šprinte skončil na 5. mieste

Budem sa ďalej snažiť, vraví.

4. mar 2019 o 12:22 SITA

SJUSJÖEN. Slovenský juniorský reprezentant Matej Baloga dosiahol životný výsledok v rýchlostných pretekoch v rámci 3. kola biatlonového IBU Junior Cupu v nórskom Sjusjöene.

V piatkovom šprinte na 10 km obsadil vynikajúce piate miesto. Darilo sa aj Veronike Machyniakovej, keď v oboch šprintoch obsadila zhodne 15. miesto.

"Dnes mi to sadlo. Strieľal som, ako som zvyknutý z tréningu. Nešpekuloval som. Mal som to veľmi dobre nastrelené na tieto podmienky, ani som necvakal. Celý čas fúkalo mierne z ľavej strany. Na stojke ušla štvrtá rana tesne na jedenásť hodín, ale aj 0+1 je celkom dobre."

,,Bežecky to nebolo ideálne, trochu som sa dával dokopy po tej strašne dlhej ceste autom sem. Tiež sme nemali dnes úplne najlepšie lyže, ale to sa stáva, zasa ani najhoršie, len v zjazdoch mi niektorí pretekári trochu odchádzali. Súhlasím, že je to môj najlepší výsledok v biatlone."

,,Budem sa ďalej snažiť, ale nechcem si vytvárať stres. Budem sa tu snažiť stále robiť len to, čo viem. Dnešný deň ma povzbudil," uviedol po pretekoch Baloga, cituje ho portál biatlon-info.sk.

Výsledky pretekov v rámci 3. kola biatlonového IBU Junior Cupu v nórskom Sjusjöene (1. - 2. marca):

PIATOK

Rýchlostné preteky dievčat na 7,5 km:

1. Amanda Lundströmová Švédsko 21:47,0 min 0 2. Milena Todorová Bulharsko +4,7 s 1 3. Anna Kryvonosovová Ukrajina +18,4 s 1 15. Veronika Machyniaková Slovensko +1:01,5 min 0 67. Zuzana Remeňová Slovensko +3:26,7 min 3 77. Barbora Horniaková Slovensko +4:05,9 min 3 89. Aneta Smerčiaková Slovensko +5:29,3 min 8

Rýchlostné preteky chlapcov na 10 km:

1. Alex Cisar Slovinsko 25:04,8 min 0 2. Andrej Viuchin Rusko +23,1 s 4 3. Nico Salutt Švajčiarsko +31,5 s 1 5. Matej Baloga Slovensko +38,3 s 1 19. Lukáš Ottinger Slovensko +1:34,4 min 2 65. Matej Lepeň Slovensko +2:55,5 min 2

SOBOTA

Rýchlostné preteky dievčat na 7,5 km:

1. Anastasia Gorievová Rusko 21:56,1 min 1 2. Milena Todorovová Bulharsko +3,9 s 1 3. Hanna Kebinger Nemecko +5,6 s 0 15. Veronika Machyniaková Slovensko +1:29,8 min 0 66. Zuzana Remeňová Slovensko +3:47,4 min 4 70. Aneta Smerčiaková Slovensko +3:58,6 min 5

Rýchlostné preteky chlapcov na 10 km: