Országh: Klub sa potrebuje ekonomicky stabilizovať, mužstvo sa nemôže lepiť na poslednú chvíľu

BRATISLAVA. HC Slovan Bratislava má za sebou siedmu sezónu v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL), ktorá bola z pohľadu výsledkov zatiaľ najhoršia od vstupu Slovana do nadnárodnej súťaže.

Jediný slovenský zástupca v lige nazbieral v 62 zápasoch základnej časti iba 33 bodov a svojich fanúšikov potešili len pätnástimi víťazstvami. Hlavný tréner Vladimír Országh napriek tomu našiel v hre Slovana aj niekoľko pozitív.

Mladí prekvapili, starí nesplnili očakávania

„Potešili ma mladí slovenskí hráči. Veľmi konštantné výkony podával Adam Liška, ktorý sa chytil šance a odohral dobrú sezónu. Rovnako Matúš Sukeľ, ktorý prišiel do klubu v lete na skúšku, ale výkonmi, prístupom a svojou pracovitosťou si miesto zaslúžil.

Presvedčili sme sa, že môžu hrať KHL na dôstojnej úrovni a tiež reprezentovať Slovensko. Nesmú však poľaviť a musia na sebe pracovať. Aj tým, že káder nebol tak nabitý, pre veľa chlapcov to bola šanca ukázať sa, niektorí ju využili, iní nie," povedal pre klubový web Országh, ktorý pochválil aj Mária Luntera, Mária Grmana, Rudolfa Červeného a Michala Řepíka.

Naopak, za očakávaniami zaostali zámorskí hokejisti.

„Kritéria splnil jedine Jeff Taffe, aj keď v niektorých fázach hry na ňom už bolo vidieť vyšší vek. Od ostatných sme čakali jednoznačne väčší prínos, mali to byť rozdieloví hráči, výkonmi ani produktivitou to však nepotvrdili," pokračoval.

Neistý káder

Zatiaľ čo konkurenčné tímy KHL vstupovali do sezóny so stabilizovaným kádrom, Bratislavčania dávali zostavu dokopy na poslednú chvíľu.

„Po mojom príchode sme mali zazmluvnených azda len dvoch hokejistov. Mužstvo sa lepilo z hráčov, ktorí boli k dispozícii. Chýbala nám nielen kvalita, ale už aj kvantita. Vedeniu však v tomto smere ťažko niečo vyčítať, klubu boli prisľúbené finančné prostriedky, s tým sme aj do ročníka 2018/19 išli, no ich prísun sa neustále odkladal.

V lete sme tak mali značne obmedzený rozpočet. Na trhu bolo čoraz menej kvalitných hráčov pre KHL. Na druhej strane, od niektorých, ktorí napokon prišli, sme čakali oveľa viac."

Slabou stránkou boli najmä výkony jednotlivcov

Slovanisti nastrieľali v základnej časti najmenej gólov zo všetkých účastníkov súťaže (101) a naopak ich najviac inkasovali (213), čoho výsledkom bolo posledné miesto v hodnotení celej súťaže.

“ Klub sa v prvom rade potrebuje ekonomicky stabilizovať. Zároveň sa potrebuje vyhnúť skladaniu mužstva na poslednú chvíľu a musí vytvoriť okolo seba oveľa pozitívnejšiu atmosféru aj smerom k verejnosti a fanúšikom. „ Vladimír Országh, tréner HC Slovan Bratislava

„Slabinou hráčov boli ich individuálne herné činnosti. Často sme niektoré dobré situácie nedotiahli do konca, v rozhodujúcich chvíľach prišli zlé prihrávky, mali sme slabý dôraz okolo bránky, málo tlaku do bránky, nepadli nám z toho góly. V bránení okolo bránkoviska boli rezervy, čo sa v priebehu sezóny s pribúdajúcimi zápasmi zlepšilo.

Nedarilo sa nám v 'special teams' ako by sme si predstavovali. Tu aj ja ako tréner musím zvýšiť podiel práce. Na tieto situácie síce potrebujete hráčsku kvalitu, hlavne v oslabeniach sme však mali robiť na ľade lepšiu robotu. V týchto situáciach sa chcem zlepšiť aj ja, pretože to v dnešnom hokeji rozhoduje," vysvetlil príčiny neúspechu Orzságh, ktorý bol spokojný s tým, že jeho zverenci bojovali až do posledného zápasu.

Chýba rozdielový hráč

Štyridsaťjedenročný kouč si odkrútil premiérovú sezónu na lavičke Slovana v pozícii hlavného trénera. Po jej skončení však naberá ďalšie poznatky v zahraničí.

„Teraz som už vo Fínsku, kde absolvujem týždňovú stáž v poprednom európskom tíme Kärpät Oulu. Za možnosť byť s tímom, pracovať s kvalitnými trénermi som veľmi vďačný. Je to pre mňa ďalšia cenná skúsenosť a rast v mojej kariére. Po návrate domov si chcem oddýchnuť, sezóna bol pre mňa náročná najmä po psychickej stránke," hovoril Országh, ktorý nevylúčil pokračovanie v slovenskej metropole.

„Slovan hrá v kvalitnej európskej súťaži, záujem by z mojej strany bol, no niektoré veci by sa mali zmeniť. Klub sa v prvom rade potrebuje ekonomicky stabilizovať. Zároveň sa potrebuje vyhnúť skladaniu mužstva na poslednú chvíľu a musí vytvoriť okolo seba oveľa pozitívnejšiu atmosféru aj smerom k verejnosti a fanúšikom.

Dnes, žiaľ, nedisponujeme rozdielovými slovenskými hráčmi, preto by mal byť výber legionárov dôslednejší a včasný, tak aby boli skutočnými kľúčovými hráčmi a lídrami mužstva. Rovnako je úlohou klubu dostať do mužstva čo najlepších a najperspektívnejších slovenských hráčov a káder postupne budovať. Verím, že postupom ďalších sezón by sme mohli vytvoriť slovenské mužstvo," dodal banskobystrický rodák.