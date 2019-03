Premiéru na Tehelnom poli pošpinili rasistické prejavy fanúšikov, Slovan môže očakávať trest

Problémom sa bude zaoberať aj disciplinárna komisia SFZ.

4. mar 2019 o 17:31 SITA

BRATISLAVA. Toľko očakávaný návrat futbalistov ŠK Slovan Bratislava na nové Tehelné pole a nedeľňajšie víťazstvo nad FC Spartak Trnava (2:0) v zápase 21. kola najvyššej slovenskej súťaže, ktoré sledovalo v hľadisku 22 500 divákov, priniesol aj jeden odsúdeniahodný moment.

Po necelej hodine hry sa pri potýčke trnavského stopéra Myentyho Abenu s domácimi hráčmi na čele s kanonierom Andražom Šporarom ozvali na adresu spomenutého futbalistu hostí pochádzajúceho zo Surinamu z hľadiska pokriky a zvuky s rasistickým podtónom.

Prejavmi, ktoré na futbalové štadióny nepatria, sa bude zaoberať aj disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ).

Správanie odsúdili obaja tréneri

„Všimol som si to a príde mi to naozaj veľmi úbohé," uviedol pre web Šport.sk tréner Spartaka Trnava Michal Ščasný a ďalej poznamenal: "Veď máme už 21. storočie. Keď si to tak zoberieme, tak aj Slovan má vo svojom kádri hráčov čiernej pleti, a či je jeden tmavší, druhý svetlejší, tak takéto prejavy mi prídu choré. Bez úcty a bez rešpektu k človeku.

Žiaľ, deje sa to a niektorých jedincov, ktorí to naštartujú, jednoducho neovplyvníte. Pokazilo to fantastickú atmosféru na štadióne. Je to škvrna, pretože na futbal prídu rodiny s deťmi, slušní fanúšikovia a musia toto počúvať. Hráč čiernej pleti niečo spraví a prídu takéto reakcie."

Tréner ŠK Slovan si síce "bučanie" fanúšikov Slovana nevšimol, ale k podobným prejavom má jasný postoj. „Nevšimol som si to, možno som bol až príliš zažratý do hry a počujem to prvýkrát. Ak sa to však stalo, určite to odsudzujem," poznamenal pre Šport.sk kouč suverénneho lídra tabuľky Fortuna ligy Martin Ševela a doplnil:

„Určite také niečo nepatrí na štadión. Všetci sa snažíme bojovať proti rasizmu, fašizmu a podobným prejavom, ktoré nechceme, aby boli na štadiónoch. My sme takisto zástancami toho, aby na futbal chodili rodiny s deťmi a aby si to užívali. Pokiaľ sa udejú takéto veci, tak to, samozrejme, na štadión nepatrí a sme proti tomu."

Klubu hrozí trest

Pri oficiálnom súťažnom otvorení nového Tehelného poľa nechýbal ani predseda disciplinárnej komisie SFZ Miroslav Vlk, ktorý na margo spomenutého incidentu skonštatoval:

„Na zápase bol delegátom pán František Košičár a predpokladám, že mu to určite neušlo. Bol som tam prítomný a tiež som si to všimol, hoci som sedel na opačnej strane štadióna. Na zasadnutí sa tým budeme určite zaoberať. Šéf "disciplinárky" priznal, že Slovan môže očakávať trest.

„V prípade dokázania viny bude potrestaný klub za svojich fanúšikov, čiže v tomto prípade ŠK Slovan Bratislava, pretože klub je za nich zodpovedný. Tresty môžu byť všelijaké," vysvetlil pre Šport.sk Vlk a doplnil:

„Buď pokuta pre klub, alebo zákaz vycestovania fanúšikov na 'vonkajší' zápas, či dokonca jeden domáci duel bez divákov. Slovan už mal podmienku, ktorú si však vyčerpal ešte počas jesennej časti, čiže teraz majú, ako sa hovorí čistý register. V hre je síce aj zatvorenie štadióna na jeden zápas, no vidíme to skôr na pokutu."

Mertinyák chce trestať iniciátorov

Na správu od delegáta a DK SFZ čaká aj riadiaca organizácia najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Únia ligových klubov (ÚLK).

„My máme k tomu jasné stanovisko. ÚLK, ktorá reprezentuje všetky ligové kluby, či už v interných normách, ale aj pri všetkých verejných aktivitách, odsudzuje takéto diskriminačné prejavy," uviedol pre Šport.sk výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák a dodal:

„Tieto prejavy, ktoré sú jasne diskriminačné, musia byť vždy predmetom nasledujúceho disciplinárneho konania. Zároveň, ako pri každom inom priestupku, sme za individualizáciu.

Boli by sme radi, keby sa to netrestalo kolektívne, ale aby boli potrestaní iniciátori, pretože väčšina fanúšikov, ktorá bola v nedeľu na tomto futbalovom zápase, sa s týmto konaním určite nestotožňuje. V našich kompetenciách máme nastavenú voči diskriminačným prejavom nulovú toleranciu."