Messi je najlepší hráč a my to nevieme využiť, vraví argentínsky obranca Tagliafico

Messi nezískal s reprezentáciou žiadny veľký úspech.

5. mar 2019 o 10:25 SITA

AMSTERDAM. Obranca argentínskej futbalovej reprezentácie Nicolás Tagliafico pripustil, že tamojší národný tím nevie, ako využiť hviezdne postavenie Lionela Messiho.

Mnohí fanúšikovia Argentíny aj tamojšia odborná futbalová verejnosť sa domnievajú, že krajina dvojnásobných majstrov sveta nikdy nedostala z 31-ročného rodáka z Rosaria to najlepšie.

Messi od MS za Argentínu nehral

Messi je rekordér v počte gólov (65) v drese argentínskej reprezentácie, doteraz však v jej drese nevyhral žiadne významné podujatie. V domovine je tak stále "v tieni" niekdajších veľkých hviezd Diega Maradonu a Maria Kempesa, ktorí Argentíne dopriali radosť z titulu majstra sveta v rokoch 1986, resp. 1978.

"V našom futbale sme zažili dve slávne epochy, a to s kormidelníkmi Césarom Luisom Menottim a Carlosom Bilardom. Nenašli sme však v sebe to najlepšie, aby sme pomohli k úspechu Leovi Messimu. Máme najlepšieho hráča a nevieme to využiť."

,,Leo bol v troch veľkých finále, ale, žiaľ, v našej reprezentácii nefunguje taký projekt ako v Barcelone," povedal podľa webu denníka AS 26-ročný Tagliafico, ktorého meno sa spája s posezónnym odchodom do niektorého z madridských klubov - Realu alebo Atlética.

Práve na ihrisku prvého menovaného tímu sa bude môcť ukázať v utorňajšej odvete Ligy majstrov 2018/2019 v drese holandského Ajaxu Amsterdam.

Messi si od neúspešných MS 2018 v Rusku, na ktorých Argentínčania ukončili púť v osemfinále na štíte neskorších šampiónov z Francúzska, doposiaľ neobliekol reprezentačný dres.

Úspech Messimu stále uniká

S Argentínou neuspel vo finále troch podujatí v ostatných piatich rokoch. Okrem MS 2014, kde Argentína podľahla Nemecku, to bolo aj nezvládnuté finále na podujatí Copa América v rokoch 2015 a 2016. V oboch prípadoch boli nad sily Argentínčanov Čiľania, ale až po strelách zo značky pokutového kopu.

V roku 2016 sa hral turnaj Copa América aj za účasti stredoamerických a severoamerických tímov s prívlastkom "storočnicový". Messi bol strieborný s Argentínou na juhoamerickom šampionáte aj v roku 2007.

Jediný veľký medzinárodný úspech na reprezentačnej úrovni, hoci vo futbale nie až taký výnimočný, si Messi vybojoval v roku 2008 na olympijských hrách v Pekingu, odkiaľ si Argentína priniesla zlaté medaily.

Na olympijských turnajoch vo futbale z dôvodu vekového ohraničenia nemôžu hrať všetci najlepší futbalisti. Messi bol aj súčasťou víťazného argentínskeho tímu na MS do 20 rokov v Holandsku pred 14 rokmi.