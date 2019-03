Solskjaer privoláva veľký návrat United v Paríži, Porto verí vo víťazstvo

Manchester musí zmazať dvojgólové manko.

5. mar 2019 o 23:00 SITA

PARÍŽ/PORTO. Stredajší program futbalovej Ligy majstrov 2018/2019 ponúkne ďalšie dve odvetné stretnutia osemfinálovej fázy.

Trojnásobný víťaz európskeho pohára číslo jeden, anglické mužstvo Manchester United, zavíta do parížskeho Parku princov, kde sa predstaví proti domácemu St. Germain.

V druhom súbežne hranom stretnutí nastúpi portugalský zástupca FC Porto proti talianskemu semifinalistovi uplynulej edície AS Rím. Obe stretnutia majú výkop o 21.00 h SEČ.

United budú chýbať viaceré opory

Manchester United sa bude snažiť pod Eiffelovkou zmazať manko 0:2 z úvodného duelu na Old Trafforde. Bude to však mať mimoriadne ťažké. Hostia musia byť v strehu pred kanonierom St. Germain Kylianom Mbappém.

Dvadsaťročný mladík v sobotu v Ligue 1 dvomi "trefami" zariadil víťazstvo PSG v

Caene (2:1), v tejto sezóne nasúkal už 29 gólov. "Náš tréner povedal, že máme vyhrať, aby sme sa dobre pripravili na odvetný osemfinálový zápas LM s Manchestrom United, a tak sme aj učinili," povedal Mbappé podľa agentúry AP.

Tím St. Germain sa v ostatných dvoch ročníkoch zakaždým rozlúčil s LM už v osemfinále. V tejto sezóne je však na dobrej ceste k postupu medzi osmičku najlepších.

Kouč PSG Thomas Tuchel nebude môcť ani v druhom zápase proti United počítať so zranenými elitnými útočníkmi Neymarom a Edinsonom Cavanim. Ako priznal, zatiaľ vôbec nevie, akú základnú jedenástku postaví.

"Musím o tom poriadne popremýšľať. Pri analýze Manchestru United musím vziať do úvahy, že mu budú chýbať niektorí hráči. Aj tieto skutočnosti zohľadním pri skladaní zostavy," vyhlásil 45-ročný Nemec.

Solskjaer vie, že to bude tvrdý zápas

ManUnited v minulosti zo siedmich dvojzápasových konfrontácií s mužstvami z "krajiny galského kohúta" odišiel ako víťaz v šiestich prípadoch. Neuspel iba raz - vo štvrťfinále LM 1997/1998 proti AS Monako (0:0 vonku, 1:1 doma), pričom za United v odvete skóroval práve ich súčasný kormidelník Solskjaer.

Niekdajší "supernáhradník" United (1996-2007) sa však drží hesla, že prekážky sú na to, aby sa prekonávali, a dúfa, že "červení diabli" dokážu v Paríži aspoň trikrát skórovať.

"Vieme, že to bude tvrdý zápas. Tiež vieme, že nastúpime proti jednému z najlepších tímov v Európe, ktorý má mimoriadne kvalitných hráčov. Náš klub sa v minulosti postaral už o viacero veľkých návratov," povedal Solskjaer pre oficiálny klubový web.

Od jeho decembrového príchodu na lavičku zvíťazili United vo všetkých ôsmich súťažných dueloch na ihriskách súperov a celkovo prehrali jediný zápas - v úvodnom osemfinále LM práve s parížskym St. Germain.

Rímu sa v tejto sezóne nedarí podľa predstáv

AS Rím vlani v LM dokráčal až do semifinále, keď vo vyraďovačke za sebou nechal ukrajinský Šachtar Doneck aj španielsky FC Barcelona. Stroskotal až tesne "pred bránami finále" na anglickom FC Liverpool.

V aktuálnom ročníku zatiaľ v Serie A zaostáva za Juventusom Turín, SSC Neapol aj oboma milánskymi klubmi, na konci januára uzavrel účinkovanie v Coppa Italia po debakli vo Florencii (1:7). Rím navyše v sobotňajšom mestskom derby vysoko podľahol Laziu Rím (0:3).

"Musíme sa poriadne skoncentrovať na Porto, ak chceme postúpiť do štvrťfinále. Keď sa nám to podarí, zmení sa aj pohľad na naše počínanie v doterajšom priebehu ročníka," myslí si kapitán Ríma Daniele De Rossi.

"Dopúšťame sa príliš veľkého počtu chýb a prehrávame mnoho zápasov. Snažíme sa pracovať ešte zodpovednejšie a oveľa viac, ale asi to nestačí," poznamenal podľa webu asromalive.it kormidelník AS Rím Eusebio Di Francesco.

Hlavný cieľ Porta je trofej v lige

V ročníku 2016/2017 portugalský tím nepustil Rimanov do skupinovej časti LM, keď v play-off po domácej remíze 1:1 v odvete zvíťazil v Ríme 3:0. Oba kluby sa stretli aj v 2. kole Pohára víťazov pohárov 1981/1982, do štvrťfinále vtedy postúpili hráči portugalského zástupcu (2:0 doma, 0:0 vonku, pozn.).

Futbalisti Porta chcú byť úspešní aj do tretice. Tréner Sérgio Conceicao verí, že s mužstvom pred významným duelom LM nezatrasie sobotňajšia ligová prehra s Benficou Lisabon.

"Za normálnych okolností by sme tento zápas neprehrali. Skúšali sme sa presadiť rôznymi spôsobmi, no neboli sme efektívni. Výsledok 1:2 je nespravodlivý. Budeme však bojovať až do konca. Náš hlavný cieľ je majstrovská trofej v portugalskej lige," uviedol na klubovom webe 44-ročný rodák z Coimbry Conceicao.