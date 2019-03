Rasizmus fanúšikov Slovana? Radíme sa medzi spodinu, tvrdí šéf zväzu

5. mar 2019 o 16:53 Pavol Spál

Rozhovor pre denník SME Nového Martina Škrtela nemáme, ale máme Denisa Vavra, Davida Hancka či ďalších hráčov, ktorí ho v budúcnosti dôstojne nahradia, tvrdí šéf futbalového zväzu JÁN KOVÁČIK.

V nedeľu sa na novom národnom štadióne v Bratislave odohral prvý súťažný zápas. Aký ste mali z toho dojem?

"Je úžasný, krásny, moderný. Ak bude všetko dokončené a bude fungovať, tak sa zaradí medzi najmodernejšie v Európe. Keď si sadnete do hľadiska, cítite, že je tradičný – futbalový. Predpokladám, že atmosféra na zápasoch reprezentácie tam bude úžasná."

Slovan Bratislava sa pred zápasom proti Trnave snažil zaujať aj šou. Ako to hodnotíte?

"Nebolo to nič okázalé. Zaznela tam aj skladba, ktorá bola takisto namieste. Som zvyknutý na plné štadióny najmä zo sveta, lebo chodím na futbal najmä do Anglicka.

Na Slovensku vedela vypredať zápasy reprezentácia či Trnava v európskych pohároch. Keď však vidíte zaplnený najväčší štadión na Slovensku v ligovom zápase, tak je to úžasné. Tento štadión je o jednu triedu ďalej."

Je reálne, že štadión bude plný aj v iných ligových zápasoch?

"Želal by som si to. Budem sa modliť, aby to nebolo iba o tom, že sa ľudia prišli pozrieť iba na štadión a potom bude návštevnosť klesať, ako to bolo v Trnave. Slovanu som zaželal nielen veľa titulov, ale aj to, čo je najdôležitejšie - aby hral pravidelne európske poháre. A to nielen predkolá, ale aj skupinovú fázu."

Derby však ukázalo aj druhú tvár. Niektorí chuligáni Slovana sa ani na novom štadióne nevyhli rasistickým prejavom. Čo si o tom myslíte?