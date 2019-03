Volko chcel medailu aj za cenu odtrhnutého svalu: Zaúčinkoval adrenalín

Čerstvý majster Európy by prijal väčšiu podporu zo strany štátu.

5. mar 2019 o 16:59 SITA

Na snímke slovenský šprintér Ján Volko pózuje so zlatou medailou z behu na 60 m na ME v Glasgowe na tlačovej konferencii v Bratislave 5. marca 2019.(Zdroj: Martin Baumann TASR)

BRATISLAVA. Slovenskému atlétovi Jánovi Volkovi pomohol k zisku zlatej medaily na halových majstrovstvách Európy 2019 v škótskom Glasgowe aj psychológ a mentálny kouč Patrik Bednár.

Dvadsaťdvaročnému šprintérovi prispel k novému pohľadu na to, čo robí. Aj vďaka tomu zahodil za hlavu nie príliš vydarené účinkovanie na vlaňajších ME v Berlíne.

Pomohla mentálna príprava

„Berlín bol pre mňa facka, uvedomil som si, že je to šport a mám sa tým predovšetkým baviť. Začali sme spolupracovať s psychológom, ktorý ma veľmi dobre pripravil. Naučil som sa súťažiť s nadhľadom a úsmevom," prezradil Volko na utorňajšej tlačovej konferencii v Bratislave.

Senzačnému úspechu predchádzalo obdobie neistoty, Volko nevedel, či vôbec bude schopný v Glasgowe štartovať. Problém mu robil zranený zadný stehenný sval, rady lekárov neboli dobré.

„Týždeň pred ME sme mali výsledky magnetickej rezonancie a lekári sa vyjadrili, že by Janko nemal štartovať, neodporučili nám to. Bolo to päťdesiat na päťdesiat. Vtedy to bolo náročné," povedala trénerka Naďa Bendová, ktorá takisto pochválila prácu psychológa:

„Sme profesionáli a musíme k tomu aj tak pristupovať. Po Berlíne som pochopila, že je to úplne iný level, na aký sme boli zvyknutí. Museli sme do tímu prijať človeka, ktorý sa stará aj o mentálnu oblasť. Myslím si, že to bol dobrý krok a verím, že spolupráca bude pokračovať."

Na medailu nemyslel

Veľkú zásluhu na štarte a teda aj víťazstve talentovaného atléta má aj fyzioterapeutka Jana Závacká.

„Janko ku mne chodil na dennej báze, starala som sa oňho, aby som poranený sval dala čo najrýchlejšie do poriadku a urýchlila sa regenerácia. Po každom štarte som mu to nanovo tejpovala, aby sval držal," prezradila.

Volko stále veril, že ho zranenie nevyradí z hry, ale definitíva prišla až v hodine dvanástej. Aj preto sa do štartových blokov postavil s pokorou.

„Tréningy dva dni pred pretekmi ukázali, že sval na tom nie je až tak zle. Vlastne, vôbec to nebolelo. Vtedy som bol pozitívny, na môj vkus až príliš. Uvedomil som si, že by to mohlo ísť, ale vôbec som nerozmýšľal nad medailou.

Chcel som zvládnuť rozbeh, kde som sa presvedčil, že aj formu nemám úplne zlú a mohlo by to stačiť na semifinále či finále," povedal zverenec trénerského dua Bendová - Róbert Kresťanko.

Adrenalín spravil svoje

Do semifinále sa napokon prebojoval s prehľadom, opäť sa však objavili problémy.

„Po dobehu v semifinále som netušil, či budem môcť ďalej súťažiť. Nebol však čas o tom rozmýšľať.

Nebola to extrémna bolesť, ale nebolo to ani príjemné. Strach samozrejme prišiel, nemali sme veľa času, ale fyzioterapeutka verila, že to nie je také zlé," uviedol Volko.

V zákulisí vtedy povedal svojmu tímu, že si po medailu pôjde aj za cenu odtrhnutého svalu. „Pri štarte vo finále to nebolo ideálne, aj preto som mal možno pomalšiu štartovú reakciu, ale následne zaúčinkoval adrenalín a nevnímal som to," doplnil. Vo finále sa napokon prezentoval časom 6,60 s.

Na snímke slovenský šprintér a majster Európy v behu na 60 m Ján Volko počas tlačovej konferencie v Bratislave 5. marca 2019. (zdroj: Martin Baumann TASR)

Verí v silnejšiu podporu štátu

Volko dúfa, že jeho najnovší úspech prinúti kompetentných zamyslieť sa nad prehodnotením financovania jednotlivých športovcov, a že sa dočká väčšej podpory v ďalšej príprave.

„Ministerka školstva SR, pani Lubyová, nám gratulovala k medaile, za čo sme vďační a želáme si, aby tento výsledok bol hodný jej podpory. Neviem, čo viac by som mal urobiť, aby som bol zaradený do podpory štátu.

Snáď sa to podarí a aj moja medaila zvýši záujem o atletiku i o mňa samotného," dodal člen klubu Naša atletika Bratislava a vrcholového strediska Športové centrum polície (ŠCP) Bratislava.

Z úspechu bol šťastný aj tréner Róbert Kresťanko. Ten verí, že zisk medaily bol zásluhou celého kolektívu ľudí pracujúcich okolo mladého Bratislavčana.

„Tímová podpora zabrala na plné obrátky, každý priložil svoj kus roboty. Spravili sme dobre, že sme sa rozhodli ísť na halové ME a skúsiť, čo sa nám podarí. Napokon to vyústilo do obrovského víťazstva," vyhlásil Volkov kouč.