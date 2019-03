Očakávania na šampionáte? Každý to asi tuší, vraví tréner Fialkových

Slovenská biatlonistka by mala potvrdiť svoju pozíciu.

5. mar 2019 o 20:43 Miloslav Šebela

Slovenská biatlonistka Paulína Fialková má životnú sezónu a prvý raz ide na majstrovstvá sveta v pozícii kandidátky na medailu. „V tejto sezóne bola päťkrát na pódiu a očakávania sú veľké,“ priznáva jej bežecký tréner MARTIN BAJČIČÁK, ktorý vedie aj druhú zo sestier, Ivonu Fialkovú. Majstrovstvá sveta vo švédskom Östersunde sa začínajú vo štvrtok 7. marca a potrvajú do 17. marca.

Ste spokojný s prípravou sestier Fialkových na svetový šampionát?

„Zvolili sme dva modely vzhľadom na možnosti dievčat aj na ich postavenie vo Svetovom pohári. Paulína vo Svetovom pohári absolvovala zo zámorských pretekov len Canmore a vynechala súťaže v Sal Lake City, aby si trochu odpočinula a aby sme mohli absolvovať výškovú prípravu. Všetko sa nám podarilo urobiť a som spokojný. Už môžem len čakať na majstrovstvá, ako dokáže predať to, čo sme natrénovali.

Ivona sa zamerala na majstrovstvá Európy a keďže vynechala Svetové poháre v zámorí, mala viac času na prípravu. Všetko sa nám tiež podarilo absolvovať, nemuseli sme robiť žiadne ústupky pre zdravie. Sme teraz plní očakávania, ale ostávame nohami na zemi.“

S Fialkovými spolupracujete už dlhší čas. Zmenili ste niečo v príprave?

„Nejaké zmeny sme spravili. Vlani sme chodili na výškovú prípravu koncom roka a vynechávali sme Svetový pohár v Oberhofe.

Tento rok sme boli v Oberhofe a koncom roka sme sa pripravovali v Osrblí.

V minulosti sme mali prípravu na šampionát aj na olympiádu skôr, teraz sme boli trochu neskôr a namiesto Obertilliachu sme boli v Anterselve. Vychádzal som aj zo svojich skúseností vo výškovej príprave, aby sme formu dobre načasovali. Snažil som sa každej pripraviť iný model, aj keď sú to sestry a veľmi sa podobajú.“

Ako sú vaše zverenky pred majstrovstvami naladené?

„Aj v tom sú dve rôzne situácie. Ivka v tejto sezóne čaká na lepší výsledok a Paulína chce nadviazať na výsledky z prvých troch pretekov, i keď aj potom mala dobré výsledky. V tejto sezóne bola päťkrát na pódiu a očakávania sú veľké. Verím, že sa to podarí naplniť, aby boli obe spokojné.“

Paulína trocha upravila taktiku, pri dlhších súťažiach zvolila v prvej polovici miernejšie tempo a potom ho stupňovala. Zopakujete to aj na šampionáte?

„Nie je to nič nové, že pretekár nesmie prepáliť štart. V bežeckom lyžovaní sme tých, ktorí to napálili, volali štartéri. Kto prestrelí tempo po štarte, výsledok nedosiahne. A v biatlone to platí dvojnásobne.