Girondins Bordeaux prehralo na domácom trávniku s Montpellierom

5. mar 2019 o 21:13 SITA

BORDEAUX. Futbalisti Montpellieru zvíťazili v utorňajšom zápase 27. kola najvyššej francúzskej súťaže na pôde Girondins Bordeaux 2:1.

Do vedenia sa dostali v 20. min, keď sa zapísal do streleckej listiny francúzsky stredopoliar Paul Lasne. O štvrťhodinu neskôr so šťastím vyrovnal Toma Bašič, ale po zmene strán ťažil z dobre rozohraného rohového kopu obranca Daniel Congré.

Montpellier ukončil sériu piatich ligových duelov bez víťazstva a vďaka zisku troch bodov sa posunul na priebežné siedme miesto tabuľky.

Ligue 1 2018/2019 - 27. kolo: