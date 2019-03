Halák vychytal Bostonu ďalšie víťazstvo, Černák bol pri výhre Tampy

Pozrite si výsledky zápasov NHL z noci na stredu 6. marca.

6. mar 2019 o 6:25 (aktualizované 6. mar 2019 o 7:14)

BRATISLAVA. Šiesti slovenskí hokejisti sa predstavili v utorkovom 10-zápasovom programe NHL, ale ani jeden z nich nebodoval.

Traja Slováci sa podieľali na víťazstve Bostonu nad Carolinou 4:3 po predĺžení v utorkovom zápase NHL. Jaroslav Halák pochytal 34 z 37 striel hostí, dosiahol úspešnosť 91,9% a pripísal si 18. víťazstvo v sezóne.

Obranca a zároveň kapitán Bruins Zdeno Chára odohral 22:41 min, útočník Peter Cehlárik bol na ľade 11:04 min s jednou strelou na bránku. Boston predĺžil bodovú sériu na 17 zápasov, Carolina prehrala prvýkrát v šiestich dueloch.

Boston je druhý v Atlantickej divízii s trojbodovým náskokom pred Torontom. Bruins potrebujú 6 zápasov na to, aby vyrovnali najdlhšiu sériu so ziskom minimálne 1 bodu v ich klubovej histórii. Rekord pochádza z prelomu rokov 1940 - 1941 a bolo to vtedy 15 víťazstiev a 8 remíz.

Líder NHL Tampa Bay si poradil s Winnipegom 5:2. Obranca Erik Černák absolvoval v drese víťazného tímu 18:10 min s bilanciou 1 "hit", 2 zablokované strely a 2 plusové body.

Z víťazstva sa tešil aj útočník Tomáš Tatar. Jeho Montreal vyhral v Los Angeles 3:1, ale Tatar zostal bez strely na bránku. Na konci zápasu však mal dva plusové body.

Arizona v zostave s Richardom Pánikom prehrala doma s Anaheimom 1:3. Pánik odohral 16:16 min s bilanciou 1 strela, 2 "hity". Víťazná séria Coyotes sa zastavila na šiestich zápasoch.

NHL 2018/2019 - 6. marec - výsledky:

New Jersey – Columbus 1:2 sn (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0, 0:1)

Boston – Carolina 4:3 pp (0:1, 2:1, 1:1 - 1:0)

/Obranca Zdeno Chára (Boston) odohral 22:41 min, pripísal si jeden mínusový bod, dva hity a jednu stratu puku/

/Brankár Jaroslav Halák (Boston) odchytal celý zápas, predviedol 34 zákrokov z celkového počtu 37 striel, dosiahol percentuálnu úspešnosť 91,9%/

/Útočník Peter Cehlárik (Boston) odohral 11:04 min, zaznamenal jeden plusový bod, jednu strelu na bránu a jeden hit/

New York Islanders – Ottawa 5:4 sn (1:0, 3:2, 0:2 - 0:0, 1:0)

/Obranca Christián Jaroš (Ottawa) nenastúpil/

Pittsburgh – Florida 3:2 pp (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0)

Tampa Bay – Winnipeg 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

/Obranca Erik Černák (Tampa Bay) odohral 18:10 min, zaznamenal dva plusové body, jeden hit, dve zablokované strely a jeden zisk puku/

Nashville – Minnesota 5:4 sn (1:1, 1:1, 2:2 - 0:0, 1:0)

Dallas – New York Rangers 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Colorado – Detroit 4:3 pp (0:1, 1:0, 2:2 - 1:0)

Arizona – Anaheim 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

/Útočník Richard Pánik (Arizona) odohral 16:16 min, raz vystreli na bránu, zaznamenal dva hity, jednu stratu puku a jedno získanie puku/

Los Angeles – Montreal 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

/Útočník Tomáš Tatar (Montreal) odohral 14:31 min, zaznamenal 1 hit a 2 plusové body/