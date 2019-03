NHL zavádza nové pravidlo. Hráč bez prilby nebude môcť hrať

Inak hokejistu čaká trest.

6. mar 2019 o 8:49 TASR

NEW YORK. Zámorská hokejová NHL by mala v blízkej budúcnosti prijať nové pravidlo. Hráč, ktorý stratí počas hry prilbu, by mal ísť okamžite na striedačku, inak dostane dvojminútový trest.

V NHL v súčasnosti platí, že ak hráč stratí prilbu, môže si ju nasadiť naspäť na hlavu a zostať na ľade. Zmenu navrhli generálni manažéri klubov na svojom zasadnutí.

Návrh teraz musí odobriť hráčska asociácia NHL (NHLPA) a následne by ho mala schváliť Rada guvernérov. Generálni manažéri taktiež hovorili o povinnosti pre hráčov mať na hlave prilbu počas rozcvičky, to však nie je súčasťou návrhu nového pravidla.