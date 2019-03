Dukla musí presunúť domáci zápas.Ihrisko je po Winter Classic stále v zlom stave

Duel nie je možné odohrať.

6. mar 2019 o 14:52 SITA

BANSKÁ BYSTRICA . Účastník druhej najvyššej futbalovej súťaže na Slovensku MFK Dukla Banská Bystrica odštartuje jarnú časť sezóny 2018/2019 až o týždeň neskôr. Domáce ihrisko na Štadióne SNP neumožňuje uskutočnenie súťažného duelu.

Pokrýva ho veľká vrstva ľadovej plochy, ktorú na miesto začiatkom roka doniesli organizátori hokejového projektu Kaufland Winter Classic Games 2019. Riadiaci orgán II. ligy z toho dôvodu schválil dohodu s FC Lokomotíva Košice, proti ktorej mala Dukla odohrať zápas 18. kola v sobotu 9. 3.

Plánované stretnutie sa pre pretrvávajúce problémy s trávnikom napokon uskutoční až 26. 3. Jarnú časť sezóny odštartuje Dukla o týždeň neskôr, a to 17. 3. proti rezerve Žiliny na štadióne pod Dubňom.

"Fanúšikom sa úprimne ospravedlňujeme, no máme za to, že ospravedlniť by sa mal niekto iný," píše MFK Dukla na facebooku. Klub k statusu pripojil aj fotografiu nespôsobilej hracej plochy.