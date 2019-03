FC Nantes postúpili do semifinále Francúzskeho pohára, vyradili AS Vitre

Gól strelil aj Antonio Mance, ktorý v Nantes hosťuje z AS Trenčín.

6. mar 2019 o 20:44 TASR

PARÍŽ. Futbalisti FC Nantes postúpili do semifinále Francúzskeho pohára. V stredajšom stretnutí štvrťfinálovej fázy uspeli na trávniku AS Vitre 2:0, druhý gól pridal v závere prvého polčasu chorvátsky útočník Antonio Mance, ktorý v Nantes hosťuje z fortunaligového AS Trenčín.

Coupe de France 2018/2019 - štvrťfinále: