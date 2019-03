Ak Slovan nenájde peniaze na KHL, vráti sa do ligy, naznačil Široký

O budúcnosti Slovana v KHL sa rozhodne do konca marca.

7. mar 2019 o 11:53 Marián Szűcs

BRATISLAVA. Hokejový klub Slovan Bratislava stále nevie, či bude aj v nasledujúcej sezóne hrať v KHL.

Závisí to od toho, či sa vedeniu Slovana podarí predať časť klubu novému investorovi. Rozhodnúť sa o tom má v najbližších dňoch.

„Ak nedôjde k dohode s investorom, KHL hrať nebudeme,“ uviedol viceprezident Slovana Juraj Široký mladší.

Naznačil, že rozhodnutie by malo padnúť na budúci týždeň.

„Je to investor, s ktorým sme dohodnutí už možno päť mesiacov. Mysleli sme si, že sa to dotiahne do konca roka, ale na jeho strane nastali nejaké problémy. Pokiaľ si ich nevyrieši, nebude vedieť vstúpiť do klubu. Ťahá sa to a stále to nemáme v rukách,“ opisoval Široký.

Predajú a vyplatia dlhy

Šéf Slovana tvrdí, že ide o investora zo zahraničia. Klub sa s ním už dohodol aj na tom, kto by mal byť novým generálnym riaditeľom Slovana.

Ak sa transakcia dotiahne, súčasní majitelia klubu sa dostanú do minority. Väčšinovým vlastníkom Slovana sa stane nový investor.

„Predávame časť klubu. Investor kúpi časť Slovana a tie peniaze použijeme na vyplatenie dlhov. Cena je taká vysoká, aby na to stačila,“ naznačil Široký junior.

Na potvrdenie dohody však už veľa času neostáva. „Do konca marca budem musieť oznámiť, čo ďalej,“ povedal Široký.

Hráči nedostali tri výplaty

Šéf Slovana tvrdí, že vedenie KHL sa zatiaľ nezaoberá tým, že by slovenský nemal v nadnárodnej súťaži pôsobiť aj v nasledujúcej sezóne.

„Informácia z KHL je taká, že nie sme medzi klubmi, ktoré sú ohrozené. Samozrejme, čakajú na to, čo im budeme vedieť povedať. V priebehu tohto mesiaca pôjdeme do Moskvy a všetky veci vyriešime. Dúfam, že s pozitívnym výsledkom,“ uviedol Široký.

Slovan mal aj v tejto sezóne finančné problémy, nedokázal splácať dlhy z minulosti. V novembri vedenie KHL pozastavilo šéfom Slovana možnosť získavať nových hráčov.

Keďže Slovan nedokázal splácať dlhy ani po tom, zákaz ostal v platnosti až do konca sezóny.

Naopak, klub si narobil ďalšie dlhy. Mestu dlhuje za prenájom štadióna takmer milión eur a hráči nedostali výplaty za tri mesiace.

„Áno, naše dlhy sú v miliónových číslach,“ potvrdil Široký.

Ak Slovan nového kupca nezíska, v KHL skončí. Zatiaľ nie je jasné, v akej súťaži by v tom prípade pôsobil.

„Chceme riešiť aj prípadnú alternatívu. Ale za mňa je to slovenská extraliga,“ reagoval Široký.