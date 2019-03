Chcete súťažiť na olympiáde? V Paríži 2024 dostane príležitosť aj verejnosť

Podujatím pre verejnosť by sa mohol zatiaľ stať maratónsky beh.

7. mar 2019 o 12:38 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Splniť prísne kritériá na účasť na olympijských hrách je náročné aj pre vrcholových športovcov. Mnohí z nich snívajú o tom, že sa im podarí aspoň na olympiáde štartovať. Sen o medaile sa splní len tým najväčším.

Ján Volko je čerstvým halovým majstrom Európy v behu na 60 metrov. Lenže to mu štart na olympiáde nezaručuje. A v behu na 100 metrov by musel vyrovnať slovenský rekord alebo sa k nemu priblížiť, aby sa mu podarilo získať miestenku na OH.

Z divákov budú športovci

Prečítajte si tiež: Máte večer po behaní chuť na sladké? Signalizuje to dve veci

Pre bežných smrteľníkov je účasť na olympiáde a splnenie výkonnostných kritérií niečo nepredstaviteľné. To sa však zrejme zmení. Oragnizátori hier v Paríži v roku 2024 by chceli dať príležitosť zažiť olympijskú súťaž aj širokej verejnosti.

„V Paríži v roku 2024 sa diváci konečne budú môcť stať aj priamymi účastníkmi olympijských hier,“ vyhlásil šéf organizačného výboru OH 2024 Tony Estanguet. Francúzi chcú sprostredkovať skúsenosť z olympijských súťaží všetkým.

Zatiaľ však uvažujú o tom, že verejnosť by sa mohla zúčastniť maratónskeho behu.

„Naša idea je, aby ľudia mohli štartovať v rovnaký deň a pri rovnakých podmienkach ako olympionici,“ priblížil Estanguet.

O medaily nemôžu bojovať

Rekreační bežci by však nemohli bojovať o medaily ani sa umiestniť v poradí olympijskej disciplíny. Štart by bol zrejme s istým časovým posunom po štarte olympionikov. Ako to býva na veľkých maratónoch, kde štart elitných bežcov tiež časovo posunutý.

Len pre porovnanie maratónsky limit na účasť na OH 2016 bol pre mužov 2:19 h a pre ženy 2:45 h. Za Slovensko v Rio de Janeiro súťažila v maratóne Katarína Bérešová. Pre zdravotné problémy dobehla na 104. mieste v čase 2:50 h.

Mestský maratón v Paríži sa koná každoročne v apríli, vedie okolo najslávnejších pamiatok a má kapacitu 50-tisíc bežcov.