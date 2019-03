Slovákov zabrzdilo v mixe sneženie. Kuzminová nevie, či pobeží šprint

Biatlonisti obsadili v prvom štarte na MS 12. miesto

7. mar 2019 o 18:57 Miloslav Šebela

ÖSTERSUND, BRATISLAVA. Prvé zlato si na majstrovstvách sveta biatlonistov v súťaži miešaných štafiet vybojovali Nóri. Striebro získali Nemci, bronz Taliani.

Slováci v prvej disciplíne šampionátu neprekvapili a obsadili 12. priečku s vyše trojminútovou stratou.

V tejto sezóne sa predstavili Slováci v mixštafetách len jediný raz. V Pokljuke obsadili 13. priečku.

Skvelý úvod Ivony Fialkovej

Štafetu skvele rozbehla Ivona Fialková. Odovzdávala na piatej priečke s 24-sekundovodu stratou. Lenže úspešnejšia zo sestier Fialkových sa na trati trochu trápila.

„Na trati to bolo veľmi náročné. Ťažšie sa mi bežalo. Včera bola trať perfektná, ale v noci nasnežilo a robilo to šarapatu,“ vravela Fialková pre RTVS.

Štyri dobíjania ju tiež trochu rozladili. „Fúkal trochu silnejší vietor, mala som na to zareagovať. Dôležité ale bolo, že som si pred rýchlostnými pretekmi mohla všetko otestovať. Musím sa tých chýb vyvarovať,“ dodala.

Muži však siedme miesto v druhej polovici súťaže neudržali. Tomáš Hasilla ukázal výbornú streľbu, keď potreboval len jedno dobíjanie. Bežecky však nestíhal.

„Na strelnici to nebolo až také ťažké, hoci jedna minutá rana ma mrzí. Škoda jej. Horšie to bolo na trati. Husto snežilo a bol to veľký boj,“ opisoval pre RTVS Hasilla.

Posledný člen slovenskej štafety - Martin Otčenáš vybiehal na deviatej priečke. Lenže pozíciu v najlepšej desiatke neudržal. Na strelnici dobíjal až päťkrát. Do cieľa dobehol na 12. mieste.

Kuzminovú trápi viróza

Hoci im pri prvom štarte nevyšlo všetko podľa predstáv, v piatok už budú Slovenky medzi favoritkami. O 16.15 h sú na programe rýchlostné preteky žien. Paulína Fialková dokázala v šprinte vybojovať v Novom Meste na Morave tretie miesto. Anastasia Kuzminová dokonca v Ruhpoldingu zvíťazila.

Lenže práve štart Kuzminovej nie je stopercentne istý. „Trápi ju v posledných dňoch nejaká viróza,“ vysvetlil tréner Daniel Kuzmin. Netušil, ako na tom jeho manželka v piatok bude a či nastúpi.

„Bojujem o to, aby som sa zajtra postavila na štart rýchlostných pretekov. Ako to dopadne...uvidíme,“ napísala na facebooku.

Muži budú v šprinte súťažiť v sobotu rovnako o 16.15 h.