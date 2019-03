Marcinko: Prezidentský pohár je krásny, ale nie je priorita

Slovák má s Třincom šancu vyhrať základnú časť českej ligy.

7. mar 2019 o 19:12 SITA

LIBEREC. Pred záverečným kolom českej extraligy majú najbližšie k zisku Prezidentského pohára za triumf v základnej časti hokejisti Liberca.

Rozhodne sa však až v piatok, v hre o prvenstvo v dlhodobej časti sú aj hráči Třinca, ktorí za Libercom zaostávajú o dva body. Hráči Třinca odsunuli rozuzlenie zápletky na záverečné kolo utorňajším triumfom nad Chomutovom 4:1. Dvoma gólmi ho režíroval slovenský center Tomáš Marcinko.

Marcinko zažil skvelý zápas

"Sú to dôležité body. Hlavné je, že sa nám podarilo nadviazať na víťazné vonkajšie zápasy a preniesť hernú pohodu na domáci ľad. Celé stretnutie bolo v našej réžii, mali sme dostatok šancí, predovšetkým v presilových hrách.

To svedčí o tom, že sme ich dostávali pod tlak. Chomutov nebol jednoduchý súper, oni dreli, makali, veľa sa proti nám snažili. Ale boli sme lepší, rozhodla kvalita," myslí si 30-ročný center, citoval ho portál hokej.cz.

Marcinko najprv v 6. minúte počas presilovky otvoril skóre zápasu a v 25. minúte zvýšil na priebežných 2:0.

"Tie góly mohol dať pokojne úplne niekto iný, na toto sa týmto spôsobom nemôžeme pozerať. Som veľmi rád, že môžem pomôcť tímu. Strelili sme aj ďalšie góly, takže by sme vyhrali aj bez mojich zásahov," skromne zhodnotil rodák z Popradu.

Výhra po základnej časti nie je priorita

Pre hráčov Třinca nie je Prezidentský pohár priorita. "Ako to dopadne po poslednom kole, tak to bude. My chceme mať čo najlepšiu pozíciu do play-off. Ak sa podarí prvé miesto, tak to bude skvelé. Prezidentský pohár vám však ešte nevyhrá celú súťaž, takže je to síce pekné, ale takto sa na to nepozeráme," povedal Marcinko.

"Hráme za seba, Liberec tiež za seba. Každý tím bojuje o svoj flek, aby to potom mal čo najjednoduchšie. Prezidentský pohár je síce krásna vec, ale nikto z nás sa o tom v šatni nebaví. Snažíme sa vyhrať každý zápas, nijako sa tým nezaťažujeme," dodal.