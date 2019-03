AS Rím nesie prehru s Portom ťažko, Eusebio Di Francesco na lavičke skončil

Jeho nástupcom by sa údajne mohol stať Claudio Ranieri.

7. mar 2019 o 19:22 TASR

MILÁNO. AS Rím odvolal trénera Eusebia Di Francesca. Dôvodom je stredajšia prehra v odvetnom zápase osemfinále futbalovej Ligy majstrov 2018/2019 na štadióne portugalského majstra FC Porto (1:3 pp), ktorá znamenala pre taliansky klub vyradenie zo súťaže.

„Eusebio Di Francesco opustil klub s okamžitou platnosťou. Chceme sa mu poďakovať za jeho prácu počas jeho pôsobenia v AS Rím a v budúcnosti mu želáme veľa šťastia," cituje agentúra AFP vyhlásenie klubu.

Štyridsaťdeväťročný kouč viedol "vlkov" od júna 2017.

Nástupcom Di Francesca by sa údajne mohol stať Claudio Ranieri, ktorý len pred pár dňami skončil na lavičke FC Fulham.

Podľa periodika Gazzetta dello Sport by mal Ranieri pricestovať do Ríma v priebehu piatka a s funcionármi AS absolvovať rokovania o spolupráci. AS Rím už viedol v rokoch 2009-2011.