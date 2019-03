Stoch nádherne skóroval na pôde Sevilly, Arsenal prekvapivo prehral

Milan Škriniar odohral v drese Interu Miláno celý zápas.

7. mar 2019 o 21:01 (aktualizované 7. mar 2019 o 21:50) TASR

lovenský hráč Slavie Miroslav Stoch (vpravo) oslavuje gól do bránky Sevilly v 1. zápase osemfinále Európskej ligy FC Sevilla - Slavia Praha na štadióne v Seville 7. marca 2019. (Zdroj: Miguel Morenatti TASR/AP)

BRATISLAVA. Slovenský futbalista Miroslav Stoch skóroval za Slaviu Praha pri remíze 2:2 vo štvrtkovom prvom osemfinálovom zápase Európskej ligy UEFA 2018/2019 na ihrisku FC Sevilla.

Stoch verí v postup

Dvadsaťdeväťročný krídelník sa presadil v 25. minúte, tečovanou strelou spoza šestnástky vyrovnal priebežný stav na 1:1. Hráči päťnásobného víťaza EL mali počas celého duelu prevahu, "zošívaní" si však odviezli zo Španielska cennú remízu.

„Snažil som sa najmä trafiť bránku prvým dotykom. Nebola to jednoduchá strela, ale som rád, že perfektne vyšla, aj keď bola trochu tečovaná. Chvalabohu, že lopta skončila v sieti. Urobili sme dosť chýb v strede poľa, čo domáci využívali na rýchle protiútoky.

Nás to však nepoložilo, uhrali sme v Seville super výsledok, ale sme len v polovici. O týždeň to bude zaujímavé. Dúfam, že minimálne zopakujeme výkon, Seville to sťažíme a postúpime," uviedol M. Stoch v rozhovore pre Českú televíziu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/q9YWEeuw7WA

Stade Rennes prekvapil Arsenal

Milan Škriniar odohral celý duel v drese Interu Miláno na pôde Eintrachtu Frankfurt (0:0). Hosťom sa nepodarilo skórovať ani z jedenástky, ktorú v 22. minúte nepremenil Marcelo Brozovič.

Zenit Petrohrad v základnej zostave s Róbertom Makom podľahol doma Villarrealu 1:3. Slovenský reprezentant bol na ihrisku do 72. minúty.

Stade Rennes prekvapujúco zdolal Arsenal Londýn 3:1, hostia hrali od 41. minúty bez vylúčeného stopéra Sokratisa Papastathopoulosa. Dinamo Záhreb, ktoré bolo v skupinovej fáze súperom Spartaka Trnava, si poradilo s Benficou Lisabon najtesnejším rozdielom 1:0.

Európska liga UEFA 2018/2019 - osemfinále:

Dinamo Záhreb - Benfica Lisabon 1:0 (1:0)

Gól: 38. Petkovič (z 11 m)

Eintracht Frankfurt - Inter Miláno 0:0

/M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas/

Stade Rennes - Arsenal Londýn 3:1 (1:1)

Góly: 42. Bourigeaud, 65. Monreal (vlastný), 88. Sarr - 4. Iwobi, ČK: 41. Papastathopoulos (Arsenal)

FC Sevilla - Slavia Praha 2:2 (2:2)

Góly: 1. Ben Yedder, 28. El Haddadi - 25. STOCH, 39. Král

/M. Stoch (Slavia) odohral celý zápas a v 25. minúte skóroval/

Zenit Petrohrad - FC Villarreal 1:3 (1:1)

Góly: 35. Azmoun - 33. Iborra, 64. Moreno, 71. Morlanes

/R. Mak (Zenit) hral do 72. minúty/

Zostávajúci štvrtkový program:

FC Valencia - FK Krasnodar /21.00/

SSC Neapol - RB Salzburg /21.00/

FC Chelsea - Dynamo Kyjev /21.00/