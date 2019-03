Magoni: Ak Peťa dodrží, čo sa učí na tréningoch, nik sa jej nevyrovná

Shiffrinová v prvom kole všetkých prekvapila.

8. mar 2019 o 17:50 Juraj Berzedi

ŠPINDLEROV MLYN. Obrovskú radosť a veľké emócie bolo vidieť na všetkých členoch tímu Petry Vlhovej.

Po víťazstve v obrovskom slalome Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne sa bezprostredne v cieli radoval jej kondičný tréner Šimon Klimčík.

Na trati prežívali eufóriu tréneri Livio Magoni a Matej Gemza. Na štarte sa zase tešil Vlhovej brat Boris, ktorý ju tradične pred jazdou povzbudzuje.

„Nemali sme na štarte televíziu. Tak som len počúval vysielačku a sledoval časy na mobile. Tam je to však s oneskorením. Zrazu som z vysielačky počul výkrik, tak som kričal tiež,“ opisoval Boris Vlha.

Velez-Zuzulová vedela skôr, že zvíťazí

Po víťazstve v obrovskom slalome na majstrovstvách sveta v Aare plakal. Len s ťažkosťami z neho vychádzali slová.

Tentoraz bol už nad vecou, hoci radosť neskrýval.

„Nie sú to emócie ako v Aare. Je to iné. Petru prišlo povzbudiť veľa Slovákov a je krásne, že zvíťazila. Verím, že si to ľudia užili, viac sa už asi nedá,“ vravel Vlhovej brat.

Keď sa Slovenka dostala v obrovskom slalome na vrcholnom podujatí na pódium, zakaždým vyhrala.

„Je to skvelá bilancia. Celá sezóna je neskutočná“ dodal Vlha.

V eufórii bola aj bývalá zjazdárka Veronika Velez-Zuzulová, ktorá je v súčasnosti komentátorkou RTVS.