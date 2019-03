Po chybe Kuzminová neverila, že môže vyhrať. Je to magické, tešila sa

Kuzminová je majsterkou sveta v šprinte.

8. mar 2019 o 18:19 Miloslav Šebela

ÖSTERSUND, BRATISLAVA. K tomu, aby som mohla spokojná ukončiť kariéru mi chýba len jedna vec – zlato z majstrovstiev sveta, vravela Anastasia Kuzminová. Poslednú medailu, ktorá jej v zbierke chýbala získala hneď pri prvom štarte na svetovom šampionáte.

Pritom ešte v piatok nebolo vôbec jasné, či bude v rýchlostných pretekoch štartovať.

Pár dní pred majstrovstvami ju zložila viróza. Aj preto vynechala súťaž v miešaných štafetách. „Uvidíme ako sa bude cítiť v piatok po nástrele,“ vravel pre RTVS tréner Daniel Kuzmin.

Chcela to skúsiť

Lenže ani v piatok sa jej stav veľmi nezlepšil a Kuzmin bol opatrný. Nechcel, aby sa hneď na začiatku majstrovstiev jej stav hneď zhoršil. Jeho manželka v tom vśak mala jasno. „Povedala, že to chce skúsiť,“ opisoval opatrne ešte pred pretekmi Kuzmin.

Vietor na strelnici si však pohrával s nervami biatlonistiek. Červené vlajočky stále tancovali okolo železných tyčiek. Trafiť všetky terče sa stalo takmer nemožné. Aj biatlonistky s výbornou streľbou sa potrápili. Z deväťdesiatich biatlonistiek trafilo všetko len šesť z nich.

Aj slovenská biatlonistka minula hneď prvý výstrel v ľahu. V stoji však mierila presne.

Z poslednej streľby vybiehala ešte so stratou na 22-ročnú Nórku Ingrid Landmarkovú Tandrevoldovú. Hoci to bolo len manko 1,9 sekundy. Na poslednom 2,5-kilometrovom okruhu sa dostala pred Nórku a v cieli mala pred ňou takmer desaťsekundový náskok.

Za cieľovou čiarou padla od únavy na zem. Dlho po dobehnutí nebola schopná zo seba vydať ani slovo. Nie od úžasu. Jej zapálenému hrdlu beh v mrazivom vzduchu neprospel. Ešte niekoľko minút čakala, ći jej meno ostane na prvom mieste až do konce súťaže.

Keď videla na obrazovke, že žiadna zo súperiek, ktoré štartovali za ňou, už nedosiahne lepší čas, klesla na kolená a neubránila sa slzám.

Tréner mal obavy, či tempo neprepálila

SLovenský biatlonistka tak má z MS kompletnú medailovú zbierku. Striebro v pretekoch s hromadným štartom získala v roku 2009, potom pridala v roku 2011 bronz v šprinte.

Kým pred rokom na olympijských hrách v Pjongčangu po zisku zlatej medaily od radosti výskala, po tom ako sa stala majsterkou sveta bola dojatá a šepkala.

„Prepáčte, ale nemôžem sa ani radovať nahlas,“ hovorila tichým a zachrípnutým hlasom pre RTVS.

„Bolo to fantastické. Nemám slov. Veď sme ráno, ani nevedeli, či vôbec bude štartovať a už je z nej majsterka sveta,“ radoval sa Kuzmin. Tušil, že jedna chyba ešte nemusí znamenať koniec nádejí. S rovnakou bilanciou vyhrala aj prvé olympijské zlato vo Vancouvri 2010.

„Dnes sa ani súperkám strelecky nedarilo. Na to ako bola Nasťa pripravená, tak to bol od nej fantastický beh. Či ma prekvapila? Nečakal som to. Práveže som mal obavy, či náhodou nezačala až moc rýchlo,“ komentoval jej bežecký výkon.

Po minutom terči pochybovala

Z biatlonistiek dosiahla štvrtý najrýchlejší čas vôbec. Najväćšie problémy vśak mali v piatok všetky biatlonistky na strelnici.

„Boli ťažké podmienky,“ uznal pre RTVS strelecký tréner Tomáš Kos. „Škoda práve prvej Nastinej rany na ležke, ktorá šla vedľa. Potom sa však Nasťa upokojila. Musím ju však pochváliť za stojku. Odstrieľala to ako bolo treba a to bol kľúč k úspech,“ dodal Kos.

Kuzminová však mala po chybnom výstrele obavy. „Neverila som, že by som ešte mohla vyhrať. Ale o to je to magickejšie, že sa to podarilo. Toto sú moje posledné majstrovstvá,“ hovorila pošepky.

Bez pomoci by asi oficiálny rozhovor pre zahraničné médiá ani neprebehol. Kuzminová najskôr pošepkala svoje reakcie do ucha redaktora a ten ich následne zopakoval.

Neviem, či ešte nastúpim, žartovala

Za svoju prvú zlatú medailu zo svetového šampionátu naozaj draho zaplatila. Po piatkovom výkone sa jej môže priťažiť.

„Po dnešnom dni ani neviem, či budem môcť nastúpiť ešte na nejaké preteky,“ hovorila trochu žartom zachrípnutým hlasom. „Budem sa snažiť, aby som mohla aspoň štyri položky odstieľať.“

Práve v nedeľu by mala v stíhacích pretekoch vybehnúť ako prvá. Dokonca s desaťsekundovým nákoskom pred Nórkou. Otázka je či bude na tom zdravotne tak, aby mohla nastúpiť. Kuzmin verí, že áno.

„Stíhačka? Ideme ďalej, ale nechcem niečo vopred vyhlasovať aj vzhľadom na to ako na tom zdravotne Nasťa je,“ uviedol Kuzmin. V plnej sile by bola aj v nedeľu jasnou favoritkou na medailu. Za daných okolností to bude otvorené.

Kuzminová však na záver uznala, že bez reakcií fanúšikov, ktorí ju podporovali, by tohtoročný šampionát zrejme pozerala už len v televízii. Pôvodne totiž plánovala s kariérou skončiť vlani po olympijských hrách. Rozhodnutie zmenila až v lete.

„Chcem sa poďakovať fanúšikom. Vďaka vám som sa rozhodla pokračovať ďalej,“ dodala.

Ďalším slovenským biatlonistkám sa bohužiaľ v šprinte nedarilo. Najlepšie skončila na 33. mieste Ivona Fialková. Jej sestra Paulína skončila so štyrmi streleckými chybami na 48. priečke.

„Na trati som sa nespoznávala. Neviem, čo sa stalo,“ hovorila skleslo. Hoci sa obe kvalifikovali do nedeľňajších pretekov, ich strata už na štarte bude veľmi veľká.

V sobotu sú na MS na programe rýchlostné preteky mužov (16.30 h). Ženy nastúpia na stíhacie preteky v nedeľu od 13.45 h.