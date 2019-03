Rozhovory s Kuzminovou? Odpovede musela šepkať asistentom do uší

Slovenka po pretekoch stratila hlas.

8. mar 2019 o 19:19 (aktualizované 8. mar 2019 o 20:38) Igor Dopirák

BRATISLAVA, ÖSTERSUND. Pôsobilo to úsmevne. Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová nehovorila svoje odpovede do mikrofónu, ale do uší asistentov.

Titul majsterky sveta v šprinte na prebiehajúcom šampionáte vo švédskom Östersunde si totiž vybojovala napriek chorobe.

Po zisku zlata v rýchlostných pretekoch dokonca stratila hlas.

Pri prvom televíznom rozhovore, ale aj na tlačovej konferencii po pretekoch tak museli novej šampiónke pomáhať asistenti.

(VIDEO: Prvý rozhovor po šprinte - počkajte, kým sa video načíta)

(VIDEO: Tlačová konferencia po šprinte - počkajte, kým sa video načíta)