Slovenský tenista mal patriť medzi svetovú elitu, nezvládol však najťažší krok

BRATISLAVA. Filip Horanský bol svojho času najväčší tenisový talent na Slovensku.

Medzi juniormi mu patrila tretia priečka na svete a všetko nasvedčovalo tomu, že postupne sa zaradí aj v seniorskom rebríčku medzi špičku.

Lenže nebol prvý a určite ani posledný, ktorý na vlastnej koži zažil náročnosť prechodu z juniorského tenisu k seniorom.

Pričom dnes 26-ročnému reprezentantovi etablovanie sa medzi nimi trvalo dlhšie, ako sám predpokladal.

Napokon to zvládol, vlaňajší rok bol najúspešnejší v jeho kariére a pred pár týždňami si v reprezentačnom tíme odbil aj daviscupovú premiéru.

Aj o týchto témach porozprával v televíznom štúdiu TABLET.TV.

Horanského chválil aj Shapovalov

Pri premiére v Davis Cupe v prvý februárový deň tohto roku bol Horanského súperom 19-ročný kanadský megatalent Denis Shapovalov.

A hoci s ním Slovák odohral vyrovnanú partiu, napokon mu podľahol v dvoch setoch (4:6, 5:7).

„V prvom rade musím povedať, že reprezentovať Slovensko bola a je pre mňa obrovská česť. Zároveň išlo o moju daviscupovú premiéru. Domnievam sa, že to bol veľmi dobrý zápas, pričom o jeho osude rozhodlo pár lôpt. Dodnes mi je ľúto, že sa mi nepodarilo vyhrať, no na druhej strane to bola pre mňa vynikajúca skúsenosť a spomínam na ten duel len v dobrom," povedal Horanský.

Slovenského tenistu bezprostredne po zápase pochválil aj jeho súper, ktorý v tom čase figuroval na 25. mieste rebríčka ATP.

"Je to tenista, ktorý to podľa mňa v budúcnosti dotiahne do Top 10. Aj preto slová uznania od takého hráča potešia, a, samozrejme, že ma aj motivujú do ďalšej práce," podotkol Horanský.

Šance Slovákov ovplyvnia Federer a Wawrinka

Slovenským tenistom napokon ušla miestenka na novembrový finálový turnaj v Madride, Kanade podľahli tesne 2:3.

Následný žreb I. skupiny euro-africkej zóny im v septembrovom súboji prisúdil Švajčiarsko.

„Myslím si, že ak za súpera nenastúpia Roger Federer so Stanom Wawrinkom, tak je to prijateľný súper a naše šance sú viac než solídne. Obrovskou výhodou je aj to, že nastúpime znovu doma. Ak by však prišiel niekto zo spomínanej dvojice, bolo by to zasa obrovské plus pre divákov a pre nás pre zmenu veľká česť mať možnosť konfrontácie s takými tenisovými velikánmi," zamyslel sa Horanský.

Ten ešte netuší, či sa objaví v nominácii.

“ Isté je zatiaľ akurát to, že tenis plánujem hrať ešte dlho a ciele máme vysoké. Či sa mi ich aj podarí naplniť, je otázne. No ja verím, že áno. „ Filip Horanský, slovenský tenista

"Každý z nás má rovnakú štartovaciu pozíciu, do septembra sa môže ešte všeličo stať. Veľa bude záležať od formy, zranení, od toho, kto bude mať akú zápasovú šnúru. A to je v tejto chvíli veľmi ťažké odhadnúť. Za seba poviem akurát toľko, že ak budem mať dobrú sezónu a budem zdravý, tak som stopercentne pripravený byť opäť v tíme," uviedol.

Kým počas daviscupových zrazov býva Horanský v pravidelnom styku s legendou slovenského tenisu Dominikom Hrbatým, ktorý je nehrajúcim kapitánom tímu, už viac než rok je zverencom ďalšej ikony Karola Kučeru.

"S Dominom si všetci tykáme, jeho autoritu je cítiť skôr na kurte. Má obrovské skúsenosti a preto je aj príprava pod jeho vedením vždy veľmi kvalitná. Čo sa týka Karola, s ním mam trošku iný vzťah, keďže trávime spolu každý deň, trénujeme spolu, cestujeme spolu a podobne. Zároveň je pre mňa obrovskou cťou, že ma vedie taká osobnosť. Každopádne, oboch vidím v mojich očiach len v tom najlepšom svetle," objasnil rodák z Piešťan.

Najťažší krok v tenise

Horanský patril medzi najlepších juniorov sveta, no presadiť sa medzi seniormi je už omnoho náročnejšia vec.

"Povedal by som, že ide o najťažší krok v tenisovej kariére. Zrazu prídete medzi mužov, kde vám nedá nikto nič zadarmo, každý bojuje o chleba, peniaze, svoje živobytie," priblížil.

"Ono to je tak, že pokiaľ máte za sebou úspešnú juniorské obdobie, tak prirodzene máte aj nejaké očakávania medzi seniormi. Lenže po zvyku vyhrávať vypadnete zrazu v priebehu mesiaca tri či štyrikrát v prvom kole. A to ste dovtedy nikdy nezažili," pokračoval.

"Čiže, je to naozaj ťažký krok, niekto to zvláda lepšie, iný zasa horšie. Dosť záleží od hlavy hráča, ako je v tom veku vyspelý. Na Slovensku, alebo vôbec v celej strednej Európe to je trochu posunuté, hráči mentálne dospievajú o čosi neskôr, čo je pre tenis extrémne dôležité," myslí si.

"V tom čase je preto potrebné mať pri sebe niekoho skúseného, no na druhej strane nie každý má zasa na to možnosti. Ale ako hovorím, skúsenosti bývalých hráčov sú v tomto období najdôležitejšie," vysvetlil hráč, ktorý v aktuálnom rebríčku ATP figuruje na konci prvej dvestovky, pričom jeho doterajším maximom bola 190. priečka z polovice februára tohto roku.

"Môj tréner je perfekcionista, takže má vždy len tie najvyššie ciele. Prvoradé však je, že posúva moju hru na čo najvyšší level a ja verím, že vďaka tomu sa výsledky skôr či neskôr dostavia. Áno, máme aj v tomto smere aj nejaký spoločný cieľ, no to je len medzi nami," naznačil kariérne ambície Horanský.

Na otázku, či má pri dnešnej dominancii tridsiatnikov namierené medzi svetovú špičku až o čosi neskôr, dodal: "To je ďaleko. Treba ísť krok za krokom, zlepšovať sa každý deň. Ako to napokon vypáli, je ťažké povedať. Isté je zatiaľ akurát to, že tenis plánujem hrať ešte dlho a ciele máme vysoké. Či sa mi ich aj podarí naplniť, je otázne. No ja verím, že áno."