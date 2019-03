Vlhovú dávam pred Sagana. Aj preto, že je žena, tvrdí český expert

Rozhovor pre denník SME V Česku patrí k najpopulárnejším, najskúsenejším a najuznávanejším športovým komentátorom. Divákom Českej televízie sprostredkoval počas takmer štyroch desaťročí viac ako 2-tisíc priamych prenosov. Je expert na hokej, hádzanú, vodný slalom, ale aj zjazdové lyžovanie. „Vlhová predvádza chlapské lyžovanie, čo je krásne,“ vraví PETR VICHNAR.

V Špindlerovom Mlyne mala slovenská lyžiarka Petra Vlhová domáce prostredie. Povzbudzovali ju slovenskí i českí diváci. Čím si vysvetľujete túto atmosféru?

„Keď sa pred ôsmimi rokmi konal v Špindlerovom Mlyne Svetový pohár, bolo to také mŕtve. Tentoraz ma to príjemne prekvapilo. Posunulo sa to po všetkých stránkach. Je to sviatok lyžovania a ukázalo sa, že Česi a Slováci patria k sebe.

Stále hovorím, že hokejový šampionát na Slovensku 2011 bol jeden z najlepších, a to som ich zažil dvadsať. Bola tam úžasná rodinná atmosféra. Slováci milujú hokej, hoci sa im vtedy nedarilo. Prejavilo sa, že to robia srdcom.“

Do Špindlerovho Mlyna dorazili tisícky slovenských fanúšikov. Ako vnímate šialenstvo, ktoré sa rozpútalo okolo slovenskej lyžiarky?

„Na Slovensku máte úžasný poklad. Vlhová je pretekárka, ktorú vám závidí zrejme celý svet. Trochu má smolu, že súťaží v ére Američanky Mikaely Shiffrinovej, ale bojuje s tým statočne. V obrovskom slalome je v súčasnosti najlepšia.

Keď to vezmem globálne, na Slovensku vyrástla skvelá lyžiarka. V Česku nemáme po Šárke Strachovej nástupkyňu. Úprimne, to, čo dosiahla Ester Ledecká na olympiáde v Pjongčangu, bola zhoda okolností. Vlhová je stále mladá a pokiaľ bude zdravá, môže toho ešte veľa dokázať. Jej rivalita so Shiffrinovou pomáha lyžovaniu.“

Čo najviac obdivujete na Petre Vlhovej?

„Zaujalo ma, ako zvládla veľké mediálnu pozornosť a tlak po majstrovstvách sveta vo švédskom Aare, keď vybojovala prvú zlatú medailu pre Slovensko.