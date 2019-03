Vlhová: V slalome som robila niečo, čo sa mi nestalo dva roky

Slovenka skončila v slalome tretia.

9. mar 2019 o 17:13 Juraj Berzedi, Špindlerov Mlyn

ŠPINDLEROV MLYN. Bola to veľká eufória a radosť. Fanúšikovia si užívali Svetový pohár v alpskom lyžovaní, ktorý sa po ôsmich rokoch konal v českom Špindlerovom Mlyne.

Slovenke Petre Vlhovej vytvorili priaznivci domáce prostredie. Takmer desaťtisíc ľudí ju hnalo dopredu aj v sobotňajšom slalome, v ktorom skončila tretia.

Pri melódii známej ľudovej piesne Išiel Macek do Malacek sa slovenská zjazdárka v cieli dívala na víťaznú jazdu Mikaely Shiffrinovej.

Američanka opäť potvrdila svoju extratriedu. Pred Vlhovou mala po súčte oboch jázd náskok viac ako dve sekundy.

Druhá skončila Švajčiarka Wendy Holdenerová, ktorá stále čaká na víťazstvo vo Svetovom pohári.

Shiffrinová: Bola radosť tu súťažiť

Keď sa Vlhová predierala k prvým rozhovorom, slovenskí fanúšikovia boli vo vytržení. „Petra Vlhová,“ znelo v českom stredisku.

Po rozhovore im Slovenka niekoľkokrát zamávala a hodila do davu svoju fľašu a dokonca aj lyžiarske okuliare.

„Fanúšikovia vytvorili skvelú atmosféru. S Mikaelou sme stáli na štarte druhého kola a počuli ich. Je to povzbudzujúce, ale aj zaväzujúce,“ priznala Vlhová pre slovenské médiá.

Fanúšikovia ukázali, že lyžovanie majú radi. Vo veľkom povzbudzovali aj druhú Švajčiarku Holdenerovú a tiež víťazku Shiffrinovú, ktorá si to náramne užívala.

„Cítila som veľkú podporu. Bolo to naozaj špeciálne a neuveriteľné. Bola radosť tu súťažiť,“ reagovala Shiffrinová na tlačovej konferencii.

Na tribúnach viali takmer výlučne slovenské zástavy. Fanúšikovia prišli zo všetkých kútov Slovenska.

V jednom momente takmer zbúrali ochrannú zónu na tribúne, ktorú neskôr museli podopierať domáci organizátori.

Vlhová: Neviem, prečo sa v slalome trápim

Pred prvým kolom začalo husto snežiť a pretekárky to nemali vôbec jednoduché. Pocítila to aj Vlhová, ktorá vyštartovala na trať s číslom jeden.

„Viditeľnosť nebola najlepšia. Už v polovici trate som takmer nič nevidela. Mala som na okuliaroch nalepený sneh,“ prezradila 23-ročná Liptáčka.

Po prvom kole bola štvrtá. Na vedúcu Shiffrinovú strácala 1,33 sekundy. Bol to rovnaký rozdiel ako v sobotňajšom obrovskom slalome po úvodnom kole.

Tentoraz však v obrátenom garde.

„Niekedy nemám svoj deň, ale nepripisovala by som to podmienkam. V prvom kole som robila niečo, čo sa mi nestalo už dva roky. Myslím tým technické veci. Moja technika nie je taká, aká bola na začiatku sezóny,“ opisuje Vlhová.

V prvých piatich klasických slalomoch bola slovenská lyžiarka vždy druhá za Američankou Shiffrinovou. Vo Flachau ju dokázala prvýkrát v sezóne zdolať.

Od slalomu v Maribore, v ktorom skončila piata, sa však mierne trápi.

„Snažím sa nájsť, prečo je to tak. Zatiaľ som na to neprišla. V živote to tak býva, že raz sa darí v jednom, potom v druhom. Teraz mi vychádza obrák a je ťažké to skĺbiť,“ vysvetľuje.

Slovenskú lyžiarku spomaľoval ťažký sneh

Keď vo Svetovom pohári zvíťazila Vlhová v obrovskom slalome, na druhý deň vždy súťažila aj v slalome. A zakaždým ju Shiffrinová výrazne zdolala.

„Už sa postupne učím, čo mám robiť po víťazných pretekoch. Z každého dňa, keď vyhrám, sa viem poučiť,“ priznala najúspešnejšia slovenská lyžiarka v histórii.

„V prvom kole Petra nešla dobre, mala problém v dolnej časti, kde ju ťažký sneh spomaľoval. V druhej jazde chcela riskovať, ale v súčasnosti sa v slalome trápi,“ skonštatoval jej tréner Livio Magoni.

Hoci v sobotu to nebol Vlhovej deň, s celkovým vystúpením v Špindlerovom Mlyne je veľmi spokojná. A opäť vyzdvihla výnimočnú atmosféru.

„Bola úžasná. Bola by som najšťastnejšia, keby Svetový pohár dávali častejšie do Česka a na Slovensko. Pretekári i diváci si to tu užívajú a vždy patria medzi najlepších,“ dodala.

Najúspešnejšiu sezónu v kariére, v ktorej bola vo Svetovom pohári dvanásťkrát na pódium, z toho päťkrát na najvyššom stupienku, uzavrie o týždeň v andorrskom Soldeu.

„Dôraz kladiem najmä na obrovský slalom, v ktorom je to stále otvorené,“ priznala Vlhová.

Shiffrinová má pred Slovenkou 97-bodový náskok. Znamená to, že malý glóbus môže Vlhová získať len v prípade víťazstva a veľkého zaváhania Američanky.

To, že Liptáčku čaká posledný týždeň lyžiarskej sezóny, príliš nerieši. „Po šampionáte vo švédskom Aare som si doma oddýchla a opäť sa naštartovala. Som nastavená, akoby som mala ešte veľa pretekov,“ doplnila.