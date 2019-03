Sparta v šlágri deklasovala Plzeň, v závere zasahovali ťažkoodenci

Pražania vyhrali o štyri góly.

9. mar 2019 o 19:59 (aktualizované 9. mar 2019 o 20:10) SME.sk, TASR, SITA

https://tv.isport.blesk.cz/embed/5591411

https://tv.isport.blesk.cz/embed/5591412

PRAHA. Futbalisti Sparty Praha si nečakane hladko poradili s hráčmi Viktorie Plzeň v šlágri 24. kola českej najvyššej futbalovej súťaže.

Sparta doma vyhrala vysoko 4:0.

Pražania napriek triumfu ostali na treťom mieste v tabuľke, na druhú Plzeň strácajú osem bodov. Vedie Slavia o tri body pred Plzňou, pričom má zápas k dobru.

Pred koncom zápasu medzi Spartou a Plzňou neuniesli fanúšikovia hostí nepriaznivý výsledok a ich sektor museli vypratať ťažkoodenci.

Česká futbalová liga - 24. kolo:

Karviná - Bohemians 1905 0:3 (0:3)

Góly: 3. Koubek, 35. Dostál, 45.+3 Hůlka

ČK: 57. KRIVÁK (Karviná)

/Martin Bukata odohral celé stretnutie, Ján Krivák hral do 57. minúty, keď dostal červenú kartu, Michal Faško hral do 45. minúty, Dávid Guba hral do 60. minúty, Timotej Záhumenský (všetci Karviná) presedel zápas na lavičke/

Mladá Boleslav - Příbram 2:0 (0:0)

Góly: 86. Ladra, 88. Mešanovič

ČK: 22. Antwi (Příbram)

Zlín - Dukla Praha 2:1 (1:1)

Góly: 21. Ostojič (vl.), 90.+6 Poznar (11m) - 28. Hadaščok

/Matej Rakovan a Marek Hlinka odohrali celé stretnutie, Róbert Matejov hral od 71. minúty - Matúš Hruška odohral celé stretnutie, Róbert Kovaľ presedel zápas na lavičke/

Opava - Slovácko 2:2 (1:0)

Góly: 1. Stáňa, 80. Smola - 63. Sadílek, 65. Diviš

ČK: 21. Janosek (Slovácko)

/Filip Hološko hral od 69. minúty a dostal žltú kartu, Patrik Šimko (obaja Slovácko) presedel zápas na lavičke/

Sparta Praha - Plzeň 4:0 (2:0)

Góly: 10. Hložek, 29. Kanga (11m), 68. Sáček, 90.+9 Pulkrab

ČK: 90.+3 Kovařík (Plzeň)

/Lukáš Štetina odohral celé stretnutie - Roman Procházka, Erik Pačinda a Patrik Hrošovský odohrali celé stretnutie/