Zvolen poľahky zdolal Budapešť, ešte suverénnejšie vstúpila do play off Banská Bystrica

Hlasy po stretnutí:

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: "Je to prvý zápas. Začiatok bol taký, aký sme čakali. My sme dlhšie nehrali, takže Budapešť nás prvých sedem minút zatlačila. Bolo to tým, že oni hrali a my sme oddychovali. Začiatok sme však ustáli a po našom góle sme už hrali svoju hru.

Najmä v obrane sme predviedli dobrý výkon. Súpera sme nepustili k nejakým šanciam, hoci hrozil z protiútokov, ale na ne sme si dali pozor. Som rád, že sme zvládli toto prvé stretnutie, chceme, samozrejme, zvládnuť aj tie ďalšie."

Gergely Majoross, tréner Budapešti: "Zrejme to nie je séria, v ktorej budeme schopní si každý zápas vytvoriť 25 šancí. Musíme však nájsť spôsob, ako dať gól aj z tých 12-tich. Iba tak sme dnes mohli uspieť. Určite to bol dôležitý prvý zápas. Zajtra sa musíme zlepšiť, aby sme mohli byť úspešní."