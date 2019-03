Plzni sa vzdialila šanca na titul. Bol to môj najhorší zápas v tomto tíme, povedal Vrba

V zápase sa predstavili aj traja Slováci.

10. mar 2019 o 10:41 TASR

PRAHA. Futbalisti Viktorie Plzeň nebudú spomínať v dobrom na sobotný ligový zápas na ihrisku Sparty Praha. Úradujúci majster odišiel s "výpraskom" 0:4, hanbu spravili aj jeho fanúšikovia, ktorých museli v závere duelu policajní ťažkoodenci vyprevadiť zo štadióna.

V opačnom svetle sa predviedol stredopoliar Sparty Adam Hložek. Ten už v 10. minúte otvoril skóre stretnutia a vo veku šestnásť rokov, sedem mesiacov a pätnásť dní sa stal najmladším strelcom v najvyššej českej súťaži.

"Krása. Je to obrovská česť a motivácia do ďalšej práce," citoval Hložeka portál idnes.cz. Mladý stredopoliar je už takmer stabilný člen zostavy. V jarnej časti nastúpil vo všetkých doterajších piatich dueloch. Debutoval v novembri ako najmladší v histórii klubu. "Adam je mimoriadny talent. Nehrá preto, že má šestnásť, ale preto, že si to zaslúži," pochválil svojho zverenca tréner Zdeněk Ščasný.

Menej dôvodov na optimizmus mal jeho kolega na lavičke Plzne Pavel Vrba. Jeho mužstvo utrpelo už tretí debakel na pôde súpera v sezóne (na jeseň proti Slavii Praha 0:4 a v Jablonci 0:3). Jeho hráči v sobotu navyše prepadli aj po hernej stránke.

"Asi to bol môj najhorší zápas v Plzni. Naša medzihra bola pasívna a Sparta nás dokonale potrestala," povedal Vrba. V jeho kádri sa predstavili aj traja Slováci - Patrik Hrošovský, Roman Procházka a Erik Pačinda.

Ten mal prsty v druhom góle Sparty, keď po jeho zákroku vo vlastnej šestnástke dostali domáci možnosť zahať pokutový kop a Guelor Kanga sa nepomýlil.

O pomyselný vrchol hanby sa postarali priaznivci Plzne. Svoju frustráciu si ventilovali prostredníctvom výtržností. Napriek opakovaným výzvam viackrát odpálili zakázanú pyrotechniku, v závere dokonca hádzali svetlice do vedľajších sektorov. Zasiahnuť musela polícia, ktorá zatkla dve osoby.

"Máme informácie, že prišlo aj k zraneniam z dôvodu použitia pyrotechniky, ale je predčasné hovoriť o počtoch," povedal hovorca Sparty Ondřej Kasík. Nespratných fanúšikov napokon za asistencie polície vykázali zo štadióna, čo na desať minút prerušilo zápas.

Plzni sa po prehre vzdialila obhajoba titulu. Na Slaviu Praha stráca tri body a líder má zápas k dobru. Tretia Sparta zaostáva za prvou priečkou o priepastných jedenásť bodov, hoci v jarnej časti zatiaľ nezakopla.