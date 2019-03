Paulína Fialková nenastúpi na stíhacie preteky, nie je zdravotne v poriadku

Zdravotne na tom nie je dobre ani Ivona Fialková.

10. mar 2019 o 11:45 SITA

ÖSTERSUND. Slovenská biatlonistka Paulína Fialková sa nepostaví na štart nedeľňajších stíhacích pretekov na majstrovstvách sveta vo švédskom Östersunde (7. - 17. marca).

V piatkovom šprinte obsadila po 4 chybách na strelnici 48. miesto so stratou vyše dvoch minút na víťazku pretekov. "Vidíme, že zatiaľ to nie je Paulína na ktorú sme zvyknutí, nie je to ono. Boleli ju nohy po mixe a ani v šprinte nebola vo svojej koži, bežecký výkon nepodporili ani tie chyby na strelnici."

Prečítajte si tiež: ONLINE: Kuzminová zabojuje o druhú medailu, do stíhačky pôjde z prvého miesta

,,Keďže má stratu vyše dvoch minút, teda od vysokých pozícií by bola veľmi ďaleko, rozhodli sme sa, že nenastúpi. Pred sebou má ešte veľmi náročné a dôležité štarty."

,,Stopercentne fit nie je ani Ivona, stále soplí, dúfali sme, že bude mať lepšie bežecké časy, ale padá jej to teraz na strelnici, takže dúfame, že dnes jej to vyjde znova a poteší nás pekným výsledkom," uviedla trénerka Paulíny Fialkovej Anna Murínová, cituje ju portál biatlon-info.sk.

Na štarte o 13:45 h nebudú chýbať slovenské reprezentantky Anastasia Kuzminová a Ivona Fialková.

Víťazka piatkových pretekov a novopečená majsterka sveta Kuzminová vyrazí na trať ako prvá s náskokom takmer desiatich sekúnd pred Nórkou Ingrid Landmark Tandrevoldovou. Ivona Fialková bude mať štartové číslo 33. Jej strata na reprezentačnú kolegyňu je po šprinte 1:36 min.