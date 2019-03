Švajčiar Zenhäusern triumfoval v slalome v Kranjskej Gore

Kristoffersen si neudržal pozíciu lídra.

10. mar 2019 o 13:39 TASR

KRANJSKA GORA. Švajčiarsky lyžiar Ramon Zenhäusern deklasoval v nedeľňajších slalomových pretekoch Svetového pohára v slovinskej Kranjskej Gore všetkých súperov. V cieli mu namerali čas 1:39,54 min., druhý skončil s odstupom 1,15 sekundy Nór Henrik Kristoffersen.

Na treťom mieste skončil držiteľ malého krištáľového glóbusu za slalom i veľkého za celkové víťazstvo v SP Marcel Hirscher z Rakúska. Slovenský reprezentant Matej Falat vypadol v 1. kole.

Prečítajte si tiež: Kristoffersen zvládol najlepšie 1. kolo slalomu v Kranjskej Gore

Najlepší po 1. kole bol Kristoffersen. V cieli mu namerali čas 51,07 s, druhý Talian Manfred Moelgg nabral manko 62 stotín. Tretí bol s odstupom 64 stotín Francúz Alexis Pinturault.

Jediný Slovák v štartovom poli Matej Falat nepostúpil do 2. kola (12.30 h). Na štart vyrazil so štartovým číslom 53, preteky napokon po chybe nedokončil. Hirscher prišiel do cieľa 1. kola na 6. mieste (+ 0,81).

Zenhäusern strácal po 1. kole 90 stotín na lídra, ale v druhom kole išiel fantasticky a napriek drobnému zaváhaniu v hornej časti trate zvíťazil s veľkým náskokom.

"Som rád, že som zdolal také legendy ako sú Henrik Kristoffersen a Marcel Hirscher. Ďakujem divákom, trate v Slovinsku milujem. Vedel som, že v 2. kole musím ísť na doraz," povedal víťaz pre televíziu Eurosport.