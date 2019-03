Som extrémista. Buď odstrieľam super, alebo hrozne,vraví I. Fialková

V stíhacích pretekoch obsadila 37. miesto

10. mar 2019 o 19:44 TASR

ÖSTERSUND. Ivona Fialková mala v nedeľňajších stíhacích pretekoch na MS v Östersunde vykročené za dobrým výsledkom, no práve jeho vidina ju nakoniec pripravila o úspešné umiestnenie okolo najlepšej dvadsiatky. Sama za to vinila vlastnú psychiku.

Bola to školácka chyba, vraví Fialková

Dvadsaťštyriročná slovenská biatlonistka netrafila v prvej ležke druhý terč, pri ďalšej druhý a štvrtý, no stroskotala až v záverečnej streľbe. Na tú prišla na dobrej 22. pozícii, ale štyri nesklopené terče znamenali konečné 37. miesto.

"Vyzeralo to nádejne a asi aj to ma odstavilo... Príliš som chcela a tú poslednú položku som už nezvládla. Bolo náročné popasovať sa s vetrom, ale mohla som ju odstrieľať lepšie. Dnes sa dalo veľmi pekne posunúť, takže ma to bude ešte dlho mrzieť. Bolo to čisto o mojej psychike," povedala sklamane.

Streľba v stoji jej pritom na prebiehajúcom šampionáte vo Švédsku išla. V štafetovom mixe i šprinte zvládla tri položky bez chyby a keby sa jej vydarila aj posledná v stíhačke, natiahla by čistú sériu na päť.

"Pri tej poslednej som zaujala zlú polohu a namiesto toho, aby som sa po prvej rane napravila a odstrieľala celých päť rán, som sa už videla, ako na poslednom okruhu naháňam najrýchlejšie pretekárky. Bola to taká školácka chyba a mrzí ma to. Som taký extrémista, buď odstrieľam super, alebo hrozne. Dnes to bola tá druhá možnosť," povzdychla si.

Dôležitá bude regenerácia

Nielen v slovenskej výprave sa objavili zažívacie ťažkosti, problémy s nimi mala aj I. Fialková. "Už som sa cítila lepšie ako v šprinte. Za tie dva dni sme naordinovali rôznu medicínu, aby som mohla štartovať. Miestnu vodu vôbec nepijeme, keď tak prevarenú, inak si kupujeme balenú v obchode."

,,Uplynulé dva dni som zo stravy úplne vylúčila mliečne výrobky, takže som na vločkách s vodou a suchých cestovinách. Aspoň dva tri dni, kým to neprejde."

Najbližšie by sa mala predstaviť v utorňajších vytrvalostných pretekoch na 15 km (15.30 h). Keďže to bude už jej štvrtý štart za šesť dní, najdôležitejšie bude dobre zregenerovať.

"Dnes to bola taká generálka práve na vytrvalostné preteky. Bude to veľmi náročné, keďže je tu veľmi dlhý zjazd. V prvom rade sa potrebujem dať dokopy a oddýchnuť si," dodala.