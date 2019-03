Federer a Nadal postúpili v Indian Wells bez problémov do tretieho kola, Williamsová odstúpila

Nadal premenil päť zo šiestich brejkbalov a sám nečelil ani jednému.

11. mar 2019 o 10:07 SITA

INDIAN WELLS. Roger Federer aj Rafael Nadal postúpili do 3. kola dvojhry na tenisovom turnaji ATP Masters 1000 v americkom Indian Wells.

Na jednom z najväčších a najprestížnejších podujatí na mužskom okruhu v 2. kole Federer zdolal Nemca Petra Gojowczyka 6:1, 7:5 a Nadal si hladko poradil s Amerirčanom Jaredom Donaldsonom 6:1, 6:1.

Trojnásobný šampión z Indian Wells Nadal premenil päť zo šiestich brejkbalov a sám nečelil ani jednému. Amerického držiteľa voľnej karty vyradil za 72 minút.

Nadal si pochvaľuje organizáciu

„Vždy sa na tomto kurte cítim dobre. Odohral som tu niekoľko dobrých turnajov. Je to tu iné ako na ostatných veľkých podujatiach. Tie sa zväčša odohrávajú vo veľkých mestách. Tu je to pokojnejšie, ale organizácia výborná. Všetci si robia svoju prácu veľmi dobre," uviedol Rafael Nadal na oficiálnom portáli ATP World Tour.

Najbližším súperom španielskeho ľaváka bude Argentínčan Diego Schwartzman, má s ním bezchybnú bilanciu 6:0.

„Poznáme sa veľmi dobre, veľa aj spolu trénujeme. Je to jeden z najviac talentovaných hráčov, takže to nebudem mať jednoduché," uzavrel Nadal.

Williamsovú zastavila choroba

Američanka Serena Williamsová neprešla cez 3. kolo dvojhry na tenisovom turnaji WTA Premier Mandatory v americkom Indian Wells. Dvojnásobná šampiónka z Indian Wells odstúpila zo súboja so Španielkou Garbine Muguruzovou-Blancovou za stavu 3:6 a 0:1 pre vírusové ochorenie.

V súboji dvoch bývalých svetových jednotiek S. Williamsová viedla v prvom sete 3:0, ale potom získavala gemy už len jej súperka, až kým 37-ročná Američanka neodstúpila.

„Je to zvláštny pocit postúpiť bez premeneného mečbalu. Odohrala som však dobrý prvý set a to mi dáva sebadôveru do ďalších zápasov proti silným súperkám, Teším sa na ne," uviedla dvojnásobná grandslamová šampiónka Muguruzová-Blancová aj na oficiálnom webe WTA.

ATP Masters 1000 v americkom Indian Wells:

Dvojhra - muži - 2. kolo: Rafael Nadal (Šp.-2) - Jared Donaldson (USA) 6:1, 6:1

6:1, 6:1 Roger Federer (Švaj.-4) - Peter Gojowczyk (Nem.) 6:1, 7:5

6:1, 7:5 Kei Nišikori (Jap.-6) - Adrian Mannarino (Fr.) 6:4, 4:6, 7:6 (4)

6:4, 4:6, 7:6 (4) John Isner (USA-8) - Alexej Popyrin (Aus.) 6:0, 6:2

6:0, 6:2 Marin Čilič (Chor.-10) - Dušan Lajovič (Srb.) 6:3, 6:4

6:3, 6:4 Karen Chačanov (Rus.-12) - Feliciano López (Šp.) 6:3, 1:6, 6:4

6:3, 1:6, 6:4 Daniil Medvedev (Rus.-14) - Mackenzie McDonald (USA) 7:5, 6:0

7:5, 6:0 Radu Albot (Mold.) - Fabio Fognini (Tal.-16) 6:0, 7:6 (4)

6:0, 7:6 (4) Filip Krajinovič (Srb.) - David Goffin (Belg.-20) 6:3, 6:3

6:3, 6:3 Kyle Edmund (V. Brit.-22) - Nicolás Jarry (Čile) 6:2, 6:0

6:2, 6:0 Denis Shapovalov (Kan.-24) - Steve Johnson (USA) 6:3, 6:4

6:3, 6:4 Diego Schwartzman (Arg.-25) - Roberto Carballés-Baena (Šp.) 6:3, 6:1

6:3, 6:1 Hubert Hurkacz (Poľ.) - Lucas Pouille (Fr.-28 ) 6:2, 3:6, 6:4

) 6:2, 3:6, 6:4 Stan Wawrinka (Švaj.) - Márton Fucsovics (Maď.-29) 6:4, 6:7 (5), 7:5

6:4, 6:7 (5), 7:5 Guido Pella (Arg.-32) - Alex Bolt (Aus.) 7:6 (5), 2:6, 6:3

7:6 (5), 2:6, 6:3 Andrej Rubľov (Rus.) - Robin Haase (Hol.) 6:3, 3:6, 6:3