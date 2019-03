Vittek: Moja kariéra je už asi skončená, ale rozlúčku som si predstavoval trochu inak

Legendárny útočník cez víkend povzbudzoval Petru Vlhovú.

11. mar 2019 o 10:29 SITA

ŠPINDLEROV MLYN. Famózne výsledky slovenskej reprezentantky v zjazdovom lyžovaní Petry Vlhovej v českom Špindlerovom Mlyne naživo sledoval v závere minulého týždňa aj futbalový útočník Róbert Vittek.

Piatkový obrovský slalom s víťaznou bodkou 23-ročnej Liptáčky nestihol, no v sobotu už nechýbal medzi tisíckami fanúšikov zo Slovenska a tlieskal jej k tretiemu miestu. A podujatie Svetového pohára si užíval plnými dúškami.

„Atmosféra bola fantastická. Prvýkrát som zažil niečo také. Pre pretekárky to musí byť veľmi dobré a musí ich to hnať dopredu. Myslím si, že nie všade je taká skvelá atmosféra ako v Česku alebo na Slovensku. Som z toho unesený," priznal autor štyroch presných zásahov na MS v roku 2010.

„Je nemožné nesledovať ju pri všetkých tých úspechoch. Robí skvelé meno slovenskému športu a čo viac dodať. Je úžasná," podotkol na adresu Vlhovej.

Váži si každého športovca

Preteky SP v Česku pritom nenavštívil cielene.

„Keď som plánoval lyžovačku, tak som vôbec netušil, že tu bude Svetový pohár. Uvítal som to však a nenechal si to ujsť, najmä Petru. V piatok som to nestihol, lebo ja sám som ešte lyžoval. Asi to bolo dobré, lebo zvíťazila. V sobotu som ju už prišiel pozrieť a tiež dosiahla fantastický úspech," poznamenal Róbert Vittek, ktorý je fanúšikom aj iných športov.

„Najmä fandím dobrým slovenským športovcom. Je jedno, či je to hokej, lyžovanie alebo tenis. Každého športovca, ktorý robí dobé meno Slovensku, si veľmi vážim. Sme malá krajina a nie je ich veľa." myslí si. V budúcnosti by rád navštívil aj iné preteky v zjazdovom lyžovaní.

„Verím, že aj na Slovensko sa dostane Svetový pohár, ale šiel by som sa pozrieť aj inde. Väčšina krajín je celkom dostupná, preto je aj tu v Špindlerovom Mlyne veľa Slovákov," pokračoval Vittek.

Na svoju kariéru pozerá realisticky

Sám sa na zasnežených svahoch považuje za začiatočníka.

„Kým som hral futbal, tak som lyžovať nemohol. Teraz lyžujem tri roky a keď sa môžem pochváliť, tak mi to celkom ide," pridal s úsmevom. Keďže sa počas jarnej časti futbalovej sezóny venoval Vittek lyžovaniu, indikuje to záver jeho športovej kariéry?

„To by som aj ja rád vedel. Ale moja kariéra je už asi skončená, aj keď rozlúčku by som si predstavoval trochu inak. Udržiavam sa v kondícii, ale v mojom veku je ťažké nájsť si klub po roku bez súťažného duelu.

Som realista a pozerám sa už dopredu. Mal som síce nejaké ponuky, ale nechcel som končiť kariéru v nižších súťažiach," prezradil čoskoro 37-ročný niekdajší skvelý futbalista.

Túžil si zahrať na novom Tehelnom poli

Róbert Vittek si začiatkom marca nenechal ujsť ani otvorenie bratislavského Tehelného poľa. Nebol však hráčom, ale prevzal si ocenenie spolu s ďalšími legendami Slovana Bratislava.

„Chcel som si to užiť na hracej ploche, ale nevyšlo mi to. V prvom rade štadión nestavali pre mňa, ale pre Slovensko, Bratislavu a Slovan," povedal.

Svoju profesionálnu futbalovú kariéru zrejme ukončil fortunaligovým zápasom Slovana Bratislava proti Žiline v máji 2018. Okrem Slovenska hral na klubovej úrovni aj v Nemecku, Francúzsku, Turecku a Maďarsku.

V národnom tíme strelil 23 gólov v 82 dueloch. Najpamätnejšie zostanú jeho dva góly do siete obhajcu titulu Talianska na MS 2010. Znamenali vtedy postup Slovenska do vyraďovacej fázy.